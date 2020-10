PNP señala un aumento de intervenciones por incumplir medidas en el estado de emergencia

Si bien las cifras oficiales nos indican una disminución en los casos de contagios por coronavirus, los especialistas siguen recomendando continuar con los cuidados necesarios para evitar un posible rebrote. Sin embargo, muchos ciudadanos hacen caso omiso y vulneran las medidas dictadas por el Gobierno, que justamente tienen por objeto contener el avance del SARS-COV-2 durante el actual estado de emergencia.

Al respecto, el general PNP Jorge Luis Cayas Medina, jefe de la Región Policial Lima, informó que el último domingo se colocaron 764 multas por lo antes mencionado, 52 más que el mismo día de la semana anterior.

“(Las infracciones más comunes son) no llevar mascarilla, no respetar el distanciamiento social, vulnerar la inmovilización obligatoria. En el toque de queda específicamente, concurrir a reuniones donde hay aglomeración de personas y no identificarse adecuadamente ante las autoridades”, declaró a Canal N.

Asimismo, el último fin de semana la Policía intervino 11 fiestas COVID en los distritos de Magdalena, Ate, Huachipa, Los Olivos, Lurín, San Juan de Lurigancho, Comas, El Agustino, Puente Piedra y La Victoria.

Dichos eventos fueron organizados en locales alquilados y en viviendas, logrando detener a casi 160 personas infractoras.

El general Cayas recordó que las reuniones sociales aún se encuentran prohibidas entre personas que no vivan en el mismo domicilio, ya que incrementa el riesgo de contagio por coronavirus.

“Están prohibidas las reuniones sociales, inclusive las familiares. Si es papá o mamá que no vivan en la casa, no pueden recibir visitas y también está prohibido asistir a cualquier evento”, acotó al citado medio.

