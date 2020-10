Malos ejemplos

Eduardo Ugarte - periodista

Los congresistas que critican que el presidente haya recomendado a Richard Cisneros en el Mincul sin méritos ni capacidades –por lo que la fiscalía le ha abierto una investigación preliminar–, son los mismos, y en número de 107, que han aprobado un proyecto de ley para reincorporar a 14 mil maestros sin título que no asistieron o desaprobaron el examen de evaluación, sin considerar el principio de la meritocracia para ingresar, ascender, acceder y permanecer en los cargos de la carrera pública magisterial.

Con esta actitud están sosteniendo que los educadores no necesitan méritos ni capacidades, y pueden llegar al cargo sin calificación, lo que les resta autoridad para exigirla a su alumnado. Asimismo, los congresistas están mandando el mensaje de que para ellos la Educación y la legislación que la sostiene y debería mejorarla, no tiene la importancia que exige nuestra realidad y la construcción de futuro seguro que esta garantiza.

Este mal ejemplo no queda en nuevo acto populista, engañoso y de burla a los maestros, pues ya el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional negaron la reposición y los puestos están ocupados, sino que, sumado a sus otros desaciertos –que han hecho que este congreso sea calificado peor que el anterior disuelto– cause temor el pensar en la clase de sucesores que anuncian, si con impuesta y falsa soberbia se creen reivindicadores de luchas populares y, peor aún, incumplidores de promesas electorales.

Nada, que no sea una esperanza, indica que no entremos en una crisis electoral por la falta de honestidad o programas serios en los candidatos. En principio lo que ofrezcan causará duda, pues no sabemos –aparte de la situación en salud, economía y educación– lo que tendrá que enfrentar el gobierno luego de la pandemia del SARS-Cov-2, llevándonos a pensar que solo escucharemos ofertas populistas e improvisadas. Lo único cierto, como lógica conclusión, es que seguiremos empeorando en la calidad personal de la mayoría de nuestros representantes en el Congreso.

