Cristina Rodríguez sobre acusación en su contra por clonación de tarjetas: “No merezco quedar detenida”

La líder de la orquesta Hechiceras de la Salsa, Cristina Rodríguez Bobadilla, respondió desde la clandestinidad a las acusaciones en su contra por pertenecer, junto a su pareja y algunos familiares, a la banda Los Cibernéticos de Río, dedicada a la clonación de tarjetas de crédito.

Desde el 29 de setiembre, la Policía Nacional busca a la bailarina. “Ella fue integrada a la medida limitativa de detención preliminar... De acuerdo con el informe policial, ella estuvo como no habida”, informó a Latina el coronel Carlos Céspedes, jefe de la División de Robos Dirincri .

Si bien pesa esta búsqueda en su contra, Rodríguez negó, en una entrevista a Día D, que la hayan buscando en su domicilio. “Cómo van a decir que soy la más buscada si estoy en mi casa y nadie me va a buscar. Cómo no van a tener mi dirección si me han estado haciendo seguimiento”, sostuvo.

Luego, reconoció que abandonó su residencia y procedió a refugiarse en la clandestinidad. Además, argumentó que las propiedades que tiene a su nombre son producto de su trabajo de hace 15 años.

Rodríguez aseguró que no se entrega a las autoridades porque no se considera culpable: "...las injusticias existen y yo no tengo por qué quedarme detenida siete días, yo no merezco eso”.

Por otra parte, afirmó que el retiro de dinero de cajeros automáticos fue por disposición de su pareja brasileña, Anderson Dos Santos Oliveira -también buscado por la Policía- para la manutención de su hijo.

“Yo no tengo ningún problema en confiar en mi pareja y el padre de mi hijo”, aseveró.

Sobre la supuesta implicación de sus familiares, afirmó que no puede “hablar por otras personas". Asimismo, añadió que su pareja deberá responder por sus detenciones en otros países.

