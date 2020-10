Puno. Lograr que sus sueños se hagan realidad no fue fácil; pero, pese a ello, Jesús Luque es un muchacho que con perseverancia logrará culminar su carrera y convertirse en un actor reconocido. Su carrera artística inició cuando se convirtió en protagonista de la película peruana Manco Cápac, la misma que recientemente le valió el reconocimiento como mejor actor del Festival de Cine de Lima 2020.

Jesús logró hacerse con el protagónico de esta cinta por casualidad. Según contó, él trabajaba en construcción civil con su tío, pero un día su familiar no asistió. Ya de regreso a su casa vio un afiche donde se anunciaba un casting y pensó que era su oportunidad porque cumplía con los dos requisitos principales que solicitaban: tener entre 16 a 18 años y hablar quechua.

Así se preparó seis meses y consiguió el personaje principal de la película Manco Cápac del cineasta Henry Vallejo. La cinta fue premiada con varios reconocimientos.

Sin embargo, la vida del joven actor puneño no fue fácil. Cuando era niño vivía en la comunidad de San Ignacio de Mayapunco, provincia San Antonio de Putina en Puno. Aprendió literatura a través del programa Mi novela favorita de RPP y también gracias a que, cuando cursaba el sexto de primaria, escuchaba en quechua las hazañas de Pedro Vilcapaza a través de Radio Pachamama de Puno.

Además, el muchacho accedió a Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación. Esto le permitirá culminar la carrera de Desarrollo de Sistemas de Información en el Instituto Unitek de Tacna.

El premio para Jesús es fruto de su vocación descubierta en el mundo de la radio y su gran disciplina. Aunque afirmó que sí lo sorprendió haber sido elegido como el mejor actor, pero su historia de superación nos dice que hacia eso ya se dirigía.

“A veces nosotros, al ser de la sierra, somos de alguna forma discriminados. Siempre tenía en la mente hacer las cosas bien para poder demostrar que, no porque seamos del campo o porque no tengamos acceso a internet, no podemos ser algo. Mi mensaje es para que muchos jóvenes puedan ver que sí es posible lograr nuestros sueños”, refirió.

Su próximo reto, después de culminar su carrera técnica, es estudiar actuación. Jesús ya busca una beca en la ciudad de Lima para seguir su formación; ya que, como el joven Elisbán de la película Manco Cápac, él también quiere esa nueva oportunidad.

