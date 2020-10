La Victoria: más de 40 personas fueron detenidas en tres fiestas pese a prohibición [VIDEO]

Agentes de la Policía Nacional del Perú junto a las Fuerzas Armadas lograron intervenir a más de 40 personas en tres reuniones clandestinas que se desarrollaban en la madrugada de este lunes 12 de octubre en el distrito de La Victoria. Ambos eventos se llevaron a cabo durante el toque de queda que inicia a las 11.00 p. m.

Las reuniones sociales se encuentran prohibidas por el estado de emergencia sanitaria a causa del nuevo coronavirus. En un informe de TV Perú se visualiza la intervención a estas viviendas que tenían decenas de personas en su interior celebrando sin las medidas correspondientes.

PUEDES VER Recomiendan no esperar hasta verano para limitar acceso a las playas

Alrededor de la 1 de la mañana, policías y Serenazgo del sector se acercaron al inmueble ubicado en la cuadra 1 del jirón La Mar, donde se realizaba la fiesta infantil de una menor de edad. Un grupo de 30 personas estaban dentro de la propiedad tomando licor y sin portar las mascarillas.

“¿Cómo va a hacer esto?”, indicó uno de los asistentes cuando apareció la PNP. Mientras tanto, otros integrantes de la familia intentaban escapar por la escaleras, pero fueron detenidos por las autoridades, quienes los trasladaron a una comisaría cercana de La Victoria.

“Primera y última vez (que estoy en una fiesta). Yo estoy sana, no he estado tomando”, aseguró otra mujer para eximir su responsabilidad. Sin embargo, ella también fue llevada a la dependencia policial para recibir su multa correspondiente por no acatar normas del Gobierno.

Entre tanto, otra reunión social se desarrollaba en una vivienda distinta. Esta fue alertada por los vecinos de la zona, quienes indicaron que había un evento en el conjunto habitacional Manzanilla. Algunos asistentes, al notar la presencia policial, intentaron escapar por el segundo piso. No obstante, las Fuerzas Armadas notaron este detalle y fueron intervenidos.

PUEDES VER Presidente Vizcarra sobre vacunación para retorno a clases: La prioridad son los maestros

Los participantes de las actividades fueron llevados y multados con al menos 430 soles como dicta la norma. También hubo una tercera reunión social que se desarrolló el día domingo 11 de octubre con solo algunos detenidos por la celebración. En todas las fiestas se encontraron botellas de cervezas.

La Victoria, últimas noticias:

Newsletter Alerta LR

Suscríbete aquí a la Alerta Web de La República y recibe en tu correo electrónico las noticias de último minuto al instante.