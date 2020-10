Ha pasado más de un mes desde que encontraron el cuerpo de M. E. B. enterrado al interior de su vivienda en el distrito de San Juan de Lurigancho; sin embargo, el caso aún no encuentra justicia. Aún no hallan a Segundo Apaza, principal sospechoso y expareja de la víctima, quien se encuentra prófugo con sus dos menores hijos.

Por eso, los familiares de la mujer protestaron frente a la Dirincri, ubicada en la avenida España, para denunciar las irregularidades cometidas en el caso. “Queremos justicia y captura de Segundo Apaza que huyó con ambos niños", indicaron los parientes y vecinos que llegaron al Cercado de Lima.

Los parientes de la víctima de feminicidio denunciaron que “han archivado la búsqueda de los menores de 3 y 8 años”. “Hasta ahorita no aparecen los niños, no han dicho nada. No están trabajando, ahora no hay nada”, dijo la madre de la joven fallecida.

“Sí, lo han archivado, no están buscando a mis nietos. Ellos dicen que la denunciante es M. E., y ella ya falleció. Le han pedido que venga a declarar cuando ella ha sido víctima de feminicidio. Es una burla", señaló en declaraciones a la prensa. Incluso, detalló que “hubo muchas pruebas, pero no lo capturaron a tiempo”.

La abogada de la familia explicó que la desaparición de los menores se calificó como sustracción de menores, pero que la Fiscalía no les ha notificado ello.

“La Fiscalía no nos han notificado nada. Ellos lo han cambiado porque se encuentran los niños con uno de sus progenitores. Ahora no se sabe nada desde hace 56 días y no hay resultados. La familia no sabe qué hacer, este hombre (Segundo Apaza) ha manifestado varias cosas. Incluso, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables realizó un perfil psicológico del sujeto, donde indica que sufre de problemas”, agregó.

En lo que va de 2020, se cometieron 99 feminicidios, según Rosario Sasieta, ministra de la Mujer.

¿Dónde denunciar actos de violencia contra la mujer?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

