Dirección de Cultura de Cusco propone no demoler hotel Sheraton

Luis Álvarez

Cusco

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDCC), determinó que solo el 10% de la infraestructura del hotel Sheraton, debe ser demolida. Se señala que derrumbar el excedente ilegal de la edificación, causaría mayores daños.

La mole de 10 pisos fue edificada en la calle Saphi, en pleno corazón de Cusco. En 2016 se paró la obra porque esta iba en contra de lo decretado en el Plan Maestro del Centro Histórico. En la zona solo se podía levantar hasta dos pisos.

Fredy Escobar, titular de la DDCC, refirió que la destrucción total perjudicará los cimientos de la avenida Don Bosco. Esta vía conduce al parque arqueológico de Sacsayhuaman además de afectar a las viviendas contiguas.

“Si no lo vamos a demoler tampoco deben ser utilizadas, es nuestra propuesta al Poder Judicial” dijo Escobar, en referencia a que gran parte de la construcción quedaría en pie, sin embargo, sería tapiada.

Sobre la reposición de los andenes incas, manifestó que no se pueden restablecer debido a que gran cantidad del material lítico ya no existe a causa de la construcción. “El daño es irreversible, no puedo sacar piedras de donde sea y hacer la pantomima de restablecer un muro antiguo” agregó.

No aceptan propuesta

La decisión de la Dirección de Cultura, generó malestar en la Comisión de Juristas, quienes presentaron la demanda en el Poder Judicial, proceso que concluyó que la infraestructura sea demolida.

El abogado Heracleo Cereceda, integrante de la Comisión de Juristas, manifestó que el ente Cultural debe cumplir al pie de la letra la disposición judicial.

Con relación a la restitución de los andenes incas aseguró que se tienen registros que evidenciarían que las piedras faltantes estarían almacenadas en viviendas vecinas a la construcción. “Con esta actitud podemos notar que en la Dirección de Cultura quiere favorecer a la empresa privada y burlar las resoluciones judiciales” dijo. ❖

Proceso judicial

En setiembre del año pasado la Sala Civil del Cusco, admitió la acción de amparo presentada por la Comisión de Juristas para demoler la construcción y restituir los andenes prehispánicos. De acuerdo a la resolución, sería la DDCC que delimitara el área excedente de lo ilegalmente edificado.