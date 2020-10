Arequipa: acusan a Grover Delgado de quedarse con “donaciones” irregulares

Elmer Mamani

Arequipa

A la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC) siempre la envolvió el escándalo. Es vox populi los niveles de corrupción en sus alrededores para obtener licencias de conducir. Sus trabajadores dentro de las oficinas tampoco escaparon a estos juicios. En diciembre de 2018, cuando estaba de salida la gobernadora regional Yamila Osorio, un operativo policial-fiscal desmantelaba una presunta organización criminal, “Los Correcaminos del Sur”. Funcionarios y trabajadores habrían cobrado cupos a minivanes para que puedan operar. El gerente de ese momento, José Gamarra, es acusado de ser el cabecilla.

El actual gerente regional de Transportes, Grover Delgado, tampoco se salvó de los cuestionamientos. Semanas atrás se hicieron públicos audios en que solicitaba extrañas donaciones a su personal de confianza y además se les escuchaba maltratarlos. La denuncia lo obligó a presentar una renuncia que no se hace efectiva al momento.

Nuevas grabaciones que datan del 30 de marzo pasado demuestras más pagos irregulares. Esta vez son los mismos trabajadores a quienes se les oye estar disconformes con las solicitudes de “apoyo” de Delgado. En esta ocasión se pedía 1000 soles por cada funcionario de confianza. La reunión entre Delgado y sus trabajadores, entre ellos el administrador del GRTC, Johan Cano Pinto, fue grabada.

“Johan, estamos recibiendo plata sin hacer nada”, se escucha decir a Delgado, luego que informaran a los presentes de los depósitos de sus sueldos, CAFAE, entre otros. Cuando uno de los trabajadores le consulta a Delgado para cuando serán las donaciones, le responde: “Lo más pronto posible”. Tras finalizar la cita, uno de ellos manifiesta su inconformidad: “Ya estoy harto de eso. (…) No nos compete”. Su interlocutora, Kristell Torres, exsubgerenta de Transporte Terrestre, le responde: “Eso es para el gobierno regional”.

El malestar generalizado de los funcionarios se oye en otro audio de ese mismo día. Uno cuestiona y hasta acusa a Delgado de quedarse con parte de las donaciones. “Yo no voy a estar dando plata para él (Delgado)”. En otro momento es más claro. “A mí me viene la desconfianza, la desconfianza de dar y que solo lo lleve a su casa”, advierte. Todos ellos señalan que hacen los depósitos a “Estefany”.

Según el propio gerente Delgado se trata de Estefany Escobedo quien meses atrás ya dejó de trabajar en la dependencia. Delgado recibió el dinero por ejemplo para la compra de juguetes en la navidad de 2019.

Consultado por todo esto, Grover afirma que hay tergiversación de esta situación y que nunca se les recortó los sueldos. “Todos los aportes, han sido con una finalidad social que se quiera tergiversar el tema, ahí yo qué puedo hacer”.

Su versión es contradicha con otra grabación. Allí Kristell Torres, en conversación con el subgerente de Infraestructura, Dan Galicia, acusa directamente a Delgado de amenazarla con despedirla. “Hasta ahorita me amenaza, hasta la semana pasada. Ayer también: te voy a sacar, te voy a sacar”, confiesa.

Ambos refieren que es un acto de extorsión amenazarlos con despedirlos.

Galicia sostiene que nunca se ha metido entre el gerente Delgado y sus funcionarios de confianza, por que él es designado directamente por el gerente general Gregorio Palma. Reconoció que desde administración de la GRTC ,sí pedían donaciones, como el caso para un perro atropellado en febrero de este año, lo que le pareció extraño. “Él (Delgado) directamente nunca me ha pedido, lo hizo el administrador Johan, pedía una colaboración. (…) Lo que espero es que esas donaciones hayan llegado a su destino”.

Niegan donaciones

Grover Delgado explica que todas esas donaciones se entregaban de diversas formas. Unas directamente a las personas beneficiarias y otras a la Gerencia Regional de Desarrollo Social. “Ellos nos han pedido a nosotros y las llevamos. La anterior gerente (Itzel Núñez) es testigo de eso. A ella le dejamos en su despacho con su personal”, refirió.

La exgerenta Núñez sostiene que “jamás se ha solicitado donaciones a Transportes”. Ni en dinero ni en víveres. La actual gerente del sector, Lizbeth Pilco, sostuvo que para evitarse cualquier problema toda recepción de ayuda es documentada. ❖

Congresista enviará audios de Delgado al Ministerio Público

El presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón, señaló que enviará a la Fiscalía los nuevos audios que involucrarían a Grover Delgado con cobros irregulares. Vale recordar que el Ministerio Público ya investiga presuntos hechos ilegales en la Gerencia de Transportes, a raíz de grabaciones difundidas semanas pasadas.

Alarcón sostuvo que los audios demostrarían que estos cobros irregulares no son hechos aislados en la Gerencia de Transportes, una dependencia que carga cuestionamientos desde pasadas gestiones. Añadió que el gobernador Elmer Cáceres Llica, ya debió quitar la confianza a Delgado por los múltiples cuestionamientos. “No sé qué espera el gobernador para tomar esa decisión, da entender que hay otras cosas adicionales que no quiere que se sepan”, declaró.

AUDIOS

AUDIO 1

- Funcionario 1: Los trámites o las donaciones para cuando serían

Grover Delgado (GD): Lo más pronto

F1: Y cuando va a serían, porque no tengo

GD: Habría que coordinarlo…

GD: miércoles deben tener la gran parte, por lo menos el 70%, porque el otro 30% es el 80% que nos llega y todo el mundo sabe como se maneja. (…) nada más

(Johan Cano) JC: Entonces nos avisa por correo electrónico.

GD: No pes el tema del apoyo no les puedo pedir por correo electrónico.

JC: No, el apoyo te lo pedimos acá el día jueves, el viernes acá. Jueves o viernes a más tardar te lo ingresamos acá.

GD: Ya.

AUDIO 2

Dan Galicia (DG): …y así se hacía. Hasta Guillén nunca he venido a agarrarme y decirme tremenda obra que hemos hechos, oe necesito plata y si no me das la plata te boto. Nunca. Lo que hace él es pues… Afuera lo miran como si fuese un santo, por que hablamos. Es un santo me dicen, yo no digo nada, no meto candela.

Kristell Torres (KT): Así le dicen ¿que es un santo?

DG: Agarra pues y no saben donde saca la plata, a quien extorsiona

KT: También nos amenaza…

DG: Amenaza, extorsiona. Entonces es una narcisista propio se llama no.

KT: En verdad se pasa.

DG: Sí. Hay que tener cuidado

KT: Hasta ahorita me amenazado, hasta al semana pasada. Ayer también: te voy a sacar, te voy a sacar.

DG: Él es así, la primera vez que hablé con él me dijo: nadie es perfecto doctor, yo trabajo así. Después empezó a meter a su gente. Comenzó a romper a uno, osea de los procesos, eso es pues corrupción.

KT: Y él dice que no

DG: Uhmm, pero, no sé que haremos con este pata

KT: Lo peor es que al frente piensan que es tranquilo que no nos pide plata.

DG: Ya lo están conociendo ya, hay varios que lo están conociendo. El problema es que..

KT: Llica (…) están con él.