Personal de enfermería en La Libertad tienen dificultades en temas laborales

Son parte de todo el personal de salud que están en la primera línea luchando contra el coronavirus día a día, sin embargo, en temas laborales están siendo postergados, según informó la decana del Colegio de Enfermeros del Perú Consejo Regional La Libertad, Flor Luna Victoria Mori.

Además, la representante de los enfermeros en La Libertad señaló que cerca de 200 enfermeros se contagiaron de la COVID-19 y hasta tuvieron a algunas colegas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Hemos tenido hasta el momento 200 colegas que se han contagiado, pero se han recuperado todas. Tres de ellas estuvieron en UCI, incluso con ventilador mecánico, pero han salido adelante. Si bien ha bajado el número de contagios y pacientes, y la tasa de letalidad también disminuyó, seguimos con todas las medidas porque el virus sigue. No se puede bajar la guardia, más la enfermera que está en primera línea”, detalló a La República.

Entre las dificultades que pasa el personal asistencial, como los de enfermería, se encuentra el problema de que 141 trabajadores están en riesgo de perder su nombramiento.

“Uno de los temas en los que estamos poniendo mucho énfasis desde el Colegio, y que rechazamos, es que se venga postergando el nombramiento de profesionales de salud. Hay 141 trabajadores que no están siendo atendidos en el tema laboral y, de ellos, tenemos a 33 enfermeros que son del primer, segundo y tercer nivel del Hospital Regional de Belén. Se está poniendo muchas trabas y fueron postergados hasta el 31 de diciembre. Eso es injusto”, declaró la decana.

Otro de los problemas que han identificado es que muchos profesionales de su sector fueron obligados a renunciar como CAS para que sean contratados en la modalidad de contrato por Servicios de Terceros.

“Seguimos luchando y rechazamos que se esté obligando a los profesionales de enfermería a que renuncien a ser CAS para pasar a ser contratados como terceros, bajo la amenaza de que no seguirán trabajando. El decreto de urgencia señala que no habrá más contratos a terceros, pero no cumplen. Al tener contrato CAS, tienen, por lo menos, un seguro de vida que los protege”, expresó Luna Victoria Mori.

