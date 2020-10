Maestros en Arequipa se enfrentan por ley que repone a cesados

El magisterio en Arequipa nuevamente se halla enfrentado por la reciente ley del Congreso que reincorpora 14 mil maestros a nivel nacional que fueron cesados el 2015 por desaprobar una evaluación excepcional. Varios de ellos no se presentaron por carecer de título profesional. Los docentes contratados expresaron su malestar.

El presidente de la Asociación de Docentes Contratados y Desempleados de Arequipa, Juan Carlos Jaquehua, sostiene que la medida atenta contra la meritocracia y, por ende, contra la calidad educativa. Considera la norma desproporcional, porque varios profesores contratados tienen maestrías, pero aún no acceden al nombramiento con la Carrera Pública Magisterial (CPM), mientras que los reincorporados, volverán a sus plazas sin dar evaluación. “Si no hubiera maestros titulados esta ley tendría la razón, pero ahora no lo amerita”, cuestionó.

Vale recordar que los maestros con nombramiento interino, estaban acogidos a la Ley del Profesorado del año 1984, que nombró a personal sin título de educador, por la falta de profesionales. Sin embargo, con la Nueva Ley de Reforma Magisterial el 2012, se exigió como requisito el título en Educación para acceder a la CPM. El 2015 se evaluó a los docentes con nombramiento interino para incorporarlos a la CPM, pero solo se presentaron 5314, se presume que el resto no acudió por falta de título, requisito para ser evaluado. Aquella vez, solo aprobaron 546 profesores.

Gremios a favor

Dos gremios, usualmente divergentes, apoyan la ley congresal, el Sutep y el Sindicato Magisterial. El secretario provincial del Sutep, Adolfo Quispe, sostiene que los profesores interinos fueron despedidos injustamente. Y sobre la evaluación del 2015, donde solo aprobó el 10%, opina fue diseñada para sacarlos de la carrera magisterial.

El secretario del Sindicato Magisterial, Luis Deza, estima que en la región Arequipa, unos 600 a 800 maestros retornarían. El promedio de edad de estos docentes repuestos será de 50 a 55 años. Al respecto, Deza opina no será problema para que vuelvan a las aulas.

Protestas contra reincorporación

Juan Carlos Jaquehua informó que mañana los docentes contratados realizarán una vigilia en la Plaza de Armas, desde las 6.30 p.m., en protesta contra la ley del Congreso.

También romperán simbólicamente sus títulos profesionales. “Tomaremos medidas legales y tal vez de protesta social”, expresó.