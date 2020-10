La cadena de frío y otros desafíos para cuando estén las vacunas

¿El Perú está preparado para manejar millones de vacunas contra el COVID-19? De acuerdo con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, se duplicará la cantidad de grandes congeladoras que tiene el país (de 46 a 92) para garantizar la cadena de frío (necesaria para la conservación de las vacunas). Así lo anunció durante su presentación ante la Comisión de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres COVID-19.

Sin embargo, esto no es suficiente. Para el exministro de Salud Víctor Zamora, hay vacunas que no necesitarán refrigeración extrema, pero hay otras que sí. Y para almacenar estas ultimas, el Perú no está preparado aún. “Se deben contar con todos los equipos de almacenamiento, así como el transporte y la disposición. Todo eso es necesario para la cadena de frío”.

De la misma manera opina el presidente de la Federación Médica del Perú (FMP), Godofredo Talavera, quien afirma que el país solo cuenta con unas 20 congeladoras de -80°, lo cual es poco para las millones de vacunas que llegarán. Además, el médico alerta sobre la falta de electricidad en algunas zonas del país. Ahí “será imposible” la inmunización.

Como se recuerda, en una entrevista para La República, Carlos Castillo, asesor del Ministerio de Salud (Minsa), declaró que las vacunas no llegarán al mismo tiempo, sino a lo largo del año. Además, explicó que algunas requerirán un punto de congelación menor de 70 grados, otras de menos 20 y algunas no la necesitarán.

Para Talavera, tener vacunas que se conserven a menos 20 grados o no necesiten congelamiento sería una opción.

Pero hay más desafíos. Por ejemplo, la falta de personal de salud para la inoculación de las vacunas. Talavera considera que se necesitarán 90 mil profesionales y esto ya viene preocupando al gremio.

“Perú debe contratar enfermeras en cantidades grandes. Y no es lo mismo contratar en Lima que en Madre de Dios”, agrega Zamora, quien también recuerda que estos profesionales de la salud necesitarán contar con equipos de seguridad. “Salir a vacunar significa que nuestro personal puede infectarse. Necesitan estar equipados, con botas, lentes, mandilones, pero también tener jeringas, algodón, lapiceros, para asegurar que la vacuna llegue a donde debe llegar. Y a veces no será solo una dosis”, detalla.

El exministro también alerta que, tal como ocurrió con las mascarillas, muchos países querrán adquirir estos implementos al mismo tiempo.

Hay experiencia

Lo que sí tiene el Perú es la experiencia para las campañas de vacunación. Precisamente ayer, el Minsa dio inicio a la Jornada Nacional de Vacunación de otras enfermedades que, según la ministra Mazzetti, también servirá para la inmunización contra la COVID-19, porque las personas ya estarán familiarizadas con el sistema y conocerán el procedimiento.

Sin embargo, pese a esta fortaleza, es la primera vez que se vacunará contra el COVID-19. “Los primeros que deben ser vacunados son el personal que trabaja en primera línea, pero la población vulnerable, como obesos, hipertensos y diabéticos también. ¿A ellos dónde los encontramos? Primero deberán ser empadronados. Este es un reto”, dice Zamora.

Claves

Más puntos. Se implementarán 12.280 puntos de vacunación en el país durante las tres jornadas (ayer y hoy, 7 y 8 de noviembre, y el 12 y 13 de diciembre) con el fin de aplicar 445.680 dosis de las 17 vacunas, las cuales protegen a la población de 26 enfermedades prevenibles.

Menor cobertura. Debido a la atención de la emergencia sanitaria, la cobertura de vacunación en el Perú bajó de 90% a 40%, en promedio. El objetivo es subir 20% (más de 300 mil personas).

Vacunas contra el coronavirus, últimas noticias:

