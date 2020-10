Chaclacayo: Gerente municipal niega impedir a teniente alcaldesa asumir sus funciones

Tras confirmarse la noticia de que el alcalde de Chaclacayo dio positivo a la COVID-19, han surgido varios malentendidos entre los miembros de la comuna.

El día viernes 9 de octubre, la teniente alcaldesa de Chaclacayo, Paola Palomino Gamarra, indicó a este diario que no puede realizar el ejercicio de sus funciones debido a que el gerente municipal y la secretaria del burgomaestre le prohíben el ingreso al municipio.

Es así que ante esta grave denuncia buscamos las declaraciones del Gerente Municipal, Walter Becerra, para que dé sus descargos sobre lo sucedido. Él señaló que lo sostenido por Palomino Gamarra era falso.

“Eso es totalmente falso, ella ingresa todos los días a la Municipalidad y eso se puede corroborar en los videos. Ella esta todos los días en la municipalidad”, precisó.

Por otro lado, frente a la decisión de la alcaldesa de prescindir de los servicios del trabajador municipal, dijo que hasta el momento no se le ha remitido ninguna notificación del tema.

“Si dice que ella es la alcaldesa, pues tiene que comunicarme como gerente municipal, en ningún momento me ha comunicado mi cese, a través de ningún documento. Es más, los que tienen conocimiento saben que el cese de los funcionarios se hace personalmente, no se le despide bajo puerta o a través de un familiar”, resaltó.

En ese sentido, Becerra informó que desde el 7 de octubre está cumpliendo del aislamiento social obligatorio, por haberse contagiado del nuevo coronavirus.

“Los ceses se hacen cuando están en sus funciones, imagínese ahora que estoy así, sería un abuso de autoridad. La ley dice que a una persona con COVID no lo pueden cesar”, añadió

Finalmente, mencionó que Paola Palomino asumió el cargo de forma irregular, debido a que el nombramiento no se llevó a cabo en una sesión de concejo regular.

“La señora Palomino señala que es alcaldesa porque el concejo le encargó, pero al día de hoy nosotros no sabemos si esa sesión se ha dado o no, porque en la municipalidad no lo ha hecho, dicen que lo realizaron en la casa de una regidora. Deben publicar la sesión, el documento que tengo es de la regidora dueña de la casa, ella señala que en ningún momento hubo sesión de concejo, lo que hubo fue una reunión de trabajo donde asistieron cinco regidores, en la cual ella no está de acuerdo con lo que se acordó en la reunión. Yo no sé en que momento la señora dice que hubo un acuerdo de concejo, si para decidir tiene que estar todo el concejo”, finalizó.

