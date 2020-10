Minedu: plazas de interinos ya están ocupadas por nombrados

Luego de que el Congreso aprobara el proyecto de ley que reincorpora a 14 mil docentes interinos a la carrera pública magisterial (los cuales fueron cesados en 2014 por no contar con un título pedagógico o no presentarse a la evaluación), las reacciones no se han hecho esperar. Para el Ministerio de Educación (Minedu), la norma representa un atentado contra la meritocracia, los estudiantes y los más de 240 mil profesores que han obtenido una plaza por concurso, mientras para el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), el Legislativo ha reivindicado un derecho que perdieron cuando fueron pasados al retiro.

Como se recuerda, en el año 1984, la Ley del Profesorado creó el nombramiento interino para que los docentes sin título pedagógico puedan enseñar y, al regularizar su situación, sean incorporados a la carrera pública magisterial de manera automática. Sin embargo, en el 2007, es decir, luego de 23 años, y tras dos decretos supremos que otorgaron nuevos plazos para que los interinos pudieran obtener su título, se estableció que los nombramientos solo se darán a través de concursos públicos.

“Nuestra situación no fue regularizada. En nuestra época, no habían concursos, las evaluaciones para el proceso de nombramiento se daban por experiencia. El concurso público no tiene nada que ver con nosotros porque no fue en nuestro momento”, explica Ramiro Rojas, presidente del Frente Nacional de Maestros despedidos por la Ley de Reforma Magisterial.

Por ello, en el 2014, cuando se realizó la Evaluación excepcional de docentes nombrados sin título pedagógico, de los 14.683 interinos, solo se inscribieron 5.315. De ellos, 546 ingresaron a la carrera pública magisterial. Es decir, 14.317 fueron retirados por no presentarse a la evaluación o por desaprobarla.

Para Carlos Silva, responsable de la Dirección Técnica Normativa de Docentes del Minedu, “solo con un título profesional y los criterios que cumplen las pruebas para la contratación se contarán con docentes idóneos para la enseñanza, pero estos 14 mil interinos no han alcanzado el desempeño. Esto alarma. Están yendo contra la educación”. Por su parte, el premier Walter Martos indicó que “se está dando un gran retroceso”.

Cabe recordar que, en el 2015, los docentes interinos presentaron diversas acciones ante el Poder Judicial, pero esta entidad, así como el Tribunal Constitucional, desestimaron los procesos y dieron la razón al sector Educación.

Sin embargo, según Rojas, del Sutep, también ha habido sentencias a su favor. “La ley indicaba que ese proceso era automático y no se cumplió. Todos los profesores presentamos nuestros títulos a las autoridades de regiones. Al final no es una responsabilidad nuestra, sino del Minedu”, destacó. También asegura que de los 14 mil docentes que serán repuestos, el 60% ya cuenta con un título pedagógico.

Desde el Minedu esperan que el Ejecutivo observe esta ley, sino apelarán su constitucionalidad.

Mayoría de docentes cesados son de Lima

De acuerdo con el Minedu, la mayoría de docentes que fueron cesados son de Lima Metropolitana.

Según el Minedu, las plazas en las que se pretende reincorporar a los docentes interinos ya no están libres, porque, en su mayoría, están ocupadas por docentes nombrados por concurso público entre los años 2015 y 2019.

Para Ramiro Rojas, del Frente Nacional de Maestros Despedidos, se debe respetar el derecho de los docentes que ya ocupan esas plazas, pero es el Minedu el que debe reubicar a los interinos.