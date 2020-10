Loreto: indígenas piden archivar proyecto que crea la Autoridad Nacional para Cierre de Brechas

Los pueblos indígenas de la Federación de Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera se pronunciaron en contra del proyecto de ley 6320/2020-CR, de Alianza para el Progreso, que plantea crear la Autoridad Nacional para el Cierre de Brechas de los Pueblos Indígenas de la Amazonía.

Indican que esta bancada no consultó con las comunidades para elaborar su propuesta legislativa. De haberlo hecho sabrían que los pueblos nativos no quieren un órgano ejecutor centralizado porque tienen presente el Plan de Reconstrucción con Cambios para el norte peruano, que no tuvo logros sustantivos.

También se habrían enterado que la población indígena no acepta un plan multianual que se desarrolla en varios años, sino un instrumento de urgencia para que los proyectos se empiecen a trabajar de inmediato.

Los comuneros defienden el Decreto Supremo 145-2020-PCM que aprueba el cierre de brechas en las comunidades del ámbito petrolero, ubicadas en las provincias loretanas Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas. Este mandato, que les costó más de diez años de lucha, va camino a su aplicación.

El comunicador indígena de la Federación de Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera, Joel Reátegui Impi, informó que la implementación del decreto supremo será tratado con el Ejecutivo el próximo 12 de octubre.

PUEDES VER Loreto: más de 50 mil estudiantes no estarían recibiendo clases

“Vamos a plantear la creación de un fideicomiso administrado por las autoridades locales y fiscalizado por los pueblos indígenas. También queremos medidas de emergencia para atender los servicios básicos que necesitamos. El proyecto de ley de Alianza para el Progreso habla de un fondo para invertir en proyectos de Loreto y Ucayali, que tienen realidades distintas. No estamos de acuerdo con sus planteamientos, pedimos que se archive este proyecto de ley ”, sostuvo.

La mesa de trabajo del 12 de octubre con el Ejecutivo se lleva en medio de la tregua de quince días que los pueblos nativos han dado a la protesta que venían cumpliendo en el Lote 95. Reátegui Impi dijo que ese día la PCM deberá presentar un decreto de urgencia para iniciar proyectos de desarrollo en el presente año. Anotó que de eso dependerá el levantamiento o continuación de la medida de fuerza.