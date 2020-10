Chaclacayo: personal administrativo del municipio impide a teniente alcaldesa asumir sus funciones

En pleno estado de emergencia por la COVID-19 y con un alcalde que cumple aislamiento social obligatorio en el Hospital Edgardo Rebagliati, el municipio de Chaclacayo se encuentra a la deriva.

Por la Ley N°27972 y, tras un acuerdo durante una sesión ordinaria de Concejo realizada el 3 de octubre, la persona encargada en tomar el mando de la comuna sería la teniente alcaldesa Paola Palomino Gamarra. Sin embargo, el ejercicio de sus funciones no se puede realizar hasta hoy, luego de que el gerente municipal y la secretaria del burgomaestre le prohibieran el ingreso al municipio.

“Nos han probibido el ingreso a la Municipalidad, nos han puesto miles de excusas. Han cerrado el municipio por 14 días señalando que es por un tema de fumigación. 35 funcionarios no se encuentran prestando servicios", declaró para La República.

Asimismo, indicó que ella, en su condición de alcaldesa de Chaclacayo, ha decidido prescindir de los servicios del gerente municipal, Walter Becerra y la secretaria, Numa Valderrama para poder continuar laborando por la comunidad. No obstante, ambos se rehúsan a dejar sus puestos de trabajo.

“Ellos se han quedado en la municipalidad. Yo vivo a dos cuadras del municipio y nos hemos percatado que han trasladado bienes de un lado para el otro. Entran y salen personas que no conocemos y pernoctan allí”, recalcó.

Finalmente, manifestó que ha acudido a la comisaría del sector y a la Depincri para realizar las denuncias correspondientes, pero no han obtenido solución alguna por lo que instó a las autoridades superiores a tomar cartas en el asunto.

“Aquí no solo se trata de si me corresponde o no asumir las funciones, sino de que Chaclacayo se encuentra en una emergencia de agua. Hay varias zonas sin agua en plena emergencia sanitaria. Lo único que hago es evitar actos de violencia, los vecinos se encuentran indignados”, dijo la actual alcaldesa.

