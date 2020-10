Un hombre se hacía pasar como miembro de la Policía Nacional (PNP) para circular con su vehículo y ofrecer el servicio de colectivo en San Juan de Lurigancho (SJL). El hecho ocurrió el martes 6 de octubre en la cuadra 26 de la avenida Próceres de la Independencia.

El hombre identificado como José Alberto Rojas Batallanos, de 40 años de edad, fue detenido por efectivos de la comisaría de Santa Elizabeth.

Durante la intervención, el conductor manifestó que no recordaba el número de su DNI. Asimismo, las autoridades se percataron que tenía su licencia de conducir suspendida, así como una identificación falsa y vestimenta de la institución.

No obstante, en la dependencia policial, el sujeto confesó que se hacía pasar como policía para poder trabajar. “Me suspendieron la licencia de conducir. Por eso, que (me hacía pasar por policía) para que nadie me diga nada”, se les escucha decir en las grabaciones difundidas por América TV.

Rojas Batallano se encuentra a disposición del Ministerio Público y será investigado por los delitos contra la administración pública y usurpación de funciones.

Esta no es la primera vez que sujetos se hacen pasar por miembros de alguna institución del Estado. Hace unos días se capturó, en Chorrillos, a un sujeto que se hacía pasar como miembro del Ejército para citar a mujeres.

Según las autoridades, el hombre identificado como Hugo Alexander Sibirichi Ayala (25), engañaba a sus víctimas utilizando un nombre falso y las citaba en diferentes zona de la jurisdicción.

