Luego de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunciara el inicio de clases presenciales en marzo del 2021, la secretaria general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú Regional Piura (Sutep), Juana Ordinola, dijo que los docentes de la región no iniciarán las clases sin estar previamente vacunados contra la COVID-19. “Nosotros como sindicato nos hemos pronunciado, mientras no haya las condiciones necesarias de salubridad y no haya una vacuna no iniciaremos clases presenciales”, señaló.

Según la secretaria general de Sutep, en lo que va el año más de 100 docentes habrían fallecido como consecuencia de la COVID-19. “Actualmente la mitad de nuestros docentes de la región son personas vulnerables ya sea por su edad, enfermedades que los aquejan o secuelas para quienes se contagiaron del virus”, indicó.

Asimismo recalcó que para un posible retorno se deben de tener en cuenta los protocolos de seguridad, lo cual implicaría cambios en las estructuras de los colegios para respetar el distanciamiento y el límite de alumnos por aula, además de subsanar las deficiencias de algunos centros educativos estatales como el problema de agua, desagüe y luz.

Con respecto a la culminación del año escolar 2020 en diciembre, señaló que, si bien las calificaciones no son determinantes para la aprobación del año, los docentes vienen trabajando arduamente para culminarlo con éxito a través de la retroalimentación pese a que las condiciones por parte de algunos profesores y alumnos no son las adecuadas. La docente explicó que, a la fecha, más de 58.000 estudiantes no estarían recibiendo clases remotas debido a la falta de equipos tecnológicos.

Indicó que los más afectados son los niños y adolescentes de la sierra de Huancabamba y Morropón, quienes tienen inconvenientes para poder escuchar desde la radio o ver desde la TV el programa Aprendo en casa y la situación empeora cuando sus maestros no pueden realizar un seguimiento ni reforzamiento debido a la falta de herramientas como computadoras, celulares y señal de internet, por lo que el índice de deserción escolar viene en aumento.

