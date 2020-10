La llegada de la pandemia del coronavirus desnudó las falencias que existen en el sector Salud, sobre todo en los centros médicos del interior de la región La Libertad, en donde 22 esperan mejoras en infraestructura y equipamiento.

En reunión con representantes del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) el congresista liberteño Mariano Yupanqui Miñano solicitó acelerar la ejecución de 22 establecimientos de salud para la región que ya cuentan con presupuesto aprobado.

“Son 22 centros de salud para algunos distritos de la costa y la sierra. Proyectos que se quedaron paralizados debido a la pandemia. La población necesita urgente que se reactiven estos que se paralizaron durante el estado de emergencia, principalmente aquellos que ya cuentan con una partida para su construcción”, declaró a N60 el legislador.

Entre los centros de salud que tienen ya un presupuesto para mejoramiento son: cuatro centros en Otuzco, otro bloque en Gran Chimú, en El Trópico. El Pronis tienen un plazo hasta diciembre para que terminen los expedientes y que empiecen la licitación, según detalló Yupanqui.

Hospital temporal

Yupanqui también se refirió al pedido del Gobierno Regional para que el Hospital Temporal Ramón Castilla continúe funcionando, ya que, según el convenio con Reconstrucción con Cambios, solo atenderá hasta la quincena de este mes.

“No podemos confiarnos de este virus, desde mi punto de vista se debe modificar el número de personal, en postas de la sierra no hay médicos, no hay personal, entonces no podemos tener el Ramón Castilla con recurso humano que no hace nada y otros lugares que lo necesitan, cerrados por falta de este”, enfatizó.

