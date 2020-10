En menos de 24 horas, las pretensiones de dos congresistas de Fuerza Popular (FP) y Acción Popular (AP) −por renovar de manera automática por 10 años las autorizaciones de las empresas de transporte público de Lima y Callao− se quedaron sin respaldo luego de los cuestionamientos de diversas autoridades, especialistas y ciudadanos.

Al final del día martes, la Comisión de Transportes del Congreso, en la que se buscaba aprobar el predictamen que acumulaba los proyectos de ley de los parlamentarios Marcos Pichilingue (FP) y Luis Simeón (AP), decidió postergar su debate. Además, invitó a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); así como a los municipios de Lima y Callao, a fin de escuchar sus opiniones técnicas que no habían sido recogidas en las propuestas. Eso ocurrió por la tarde.

Primer golpe

Pero el frenazo a este intento de entorpecer la reforma de transporte empezó por la mañana con la publicación de una resolución directorial de la ATU, la cual prorroga −desde el 1°de noviembre− la vigencia de los títulos habilitantes del transporte tradicional y de taxis hasta el 31 de abril del 2021 (por 6 meses).

Esto, según dijo la ATU, para que las empresas no resulten afectadas en este contexto de pandemia por el COVID-19. No obstante, aclaró que en ese tiempo establecerán el pago sin contacto, eliminarán las rutas que no vienen operando y habilitarán vías exclusivas tipo corredores.

“Esta decisión técnica descarta la necesidad de realizar una renovación automática de las autorizaciones que carecen de sustento técnico”, precisó.

Al poco tiempo de ello, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, mostró su rechazo a las dos propuestas legislativas que pretendían ampliar las autorizaciones de las empresas de transporte público. Se debe indicar que una de ellas es de autoría de Acción Popular, su partido.

Segundo golpe

El debate del predictamen de ambas iniciativas dentro de la Comisión de Transportes estaba previsto para las 2 p. m. del martes. Sin embargo, cuatro horas antes, La República dio a conocer que, a través de un oficio, el legislador fujimorista Marcos Pichilingue retrocedió y le pidió a su colega de Acción Popular, Luis Simeón, presidente de ese grupo de trabajo, retirar su proyecto de ley porque ya la ATU había prorrogado por seis meses las autorizaciones.

De esta forma, Fuerza Popular dejaba sola a Acción Popular.

Conocida esa posición, Simeón respondió que el espíritu de su propuesta era la de impulsar la modernización del transporte público y agregó que no guarda ninguna relación con la permanencia de las combis en las calles de Lima y Callao. “Se busca dar un año para que se adapten a las nuevas tecnologías, tres años para nuevas licitaciones y 10 años de vigencia de las autorizaciones”, señaló.

También indicó que pidieron la opinión de la ATU, pero no tuvieron respuesta. Agregó que sí contó con el apoyo de los gremios de transportistas.

En respuesta a ello, la jefa de la Autoridad de Transporte Urbano, María Jara, afirmó que ambas propuestas buscaban mantener en las pistas limeñas y chalacas a las combis y cústeres, las cuales representan casi el 70 % de toda la flota vehicular del transporte público.

“En seis años se proyecta tener las líneas 3 y 4 del Metro y se plantea seguir teniendo combis para ese tiempo. La ATU ya tiene avances: ya se tiene control del GPS de las unidades que reciben el subsidio, en diciembre se aprobará el reglamento del pago sin contacto y otras acciones que reducirán el número de rutas que son ineficientes”, dijo.

Tercer golpe

Hoy, tras la postergación de la luz verde de los proyectos de ley, se espera que la ATU, el MTC y los municipios de Lima y Callao opinen sobre el tema en la Comisión de Transportes, a fin de tener una norma más consensuada, afirmó el legislador Daniel Olivares, quien presentó la cuestión previa para que se suspenda la intención de Acción Popular. Y es que, hasta el final, Luis Simeón insistía en que se votara el predictamen.

Consultado por este diario, el presidente de la Cámara de Transporte Urbano, Ricardo Pareja, lamentó que no se hayan aprobado las propuestas para su debate en el Pleno del Congreso y que la ATU haya prorrogado por 6 meses sus autorizaciones desde el 1° de noviembre.

“Nosotros no estamos en contra de la mejora del servicio. Solo queremos tener una estabilidad jurídica para poder acceder a créditos vehiculares a través de los bancos. Con permisos de meses, no podemos cambiar las unidades antiguas por nuevas”, concluyó.

Claves

El premier Walter Martos sostuvo que tras reunirse con el presidente del Congreso, Manuel Merino, le expresó la importancia de trabajar en conjunto con respecto a iniciativas como las de las combis y micros.

El observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos lamentó que se busque mantener el transporte caótico de los últimos años. Los más afectados son los que menos tienen.

Reacciones

Ricardo Pareja, vocero de transportistas

“Nos piden renovar las combis, pero no nos dan estabilidad jurídica. Los bancos no te aprueban un crédito vehicular si es que tienes una autorización de un año o meses. Queremos un mejor servicio”.

María Jara, jefa de la ATU

“La solución que proponen desde el Congreso es política y no tiene ninguna evidencia técnica. Por eso, seguimos 30 años con este mismo transporte público, porque se frustran las reformas”.

Jorge Muñoz, alcalde de Lima

“Producto de leyes, se ha venido limitando enormemente y por años la opción de una profunda reestructuración del sistema de transporte. ¡Ya no más de lo mismo!”.

