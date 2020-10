UNMSM: Contraloría señala que servicio de internet no brindaría cobertura necesaria para clases virtuales

Una nueva denuncia envuelve a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ya que en un reciente informe de la Contraloría General de la República revela que el servicio de internet contratado para los estudiantes de esta casa de estudios no brindaría una cobertura adecuada para sus clases virtuales .

Esto derivaría en una enseñanza de baja calidad para los estudiantes que recibieron los chips con el objetivo de cumplir con las clases del semestre 2020-I. En el informe de la Contraloría también mencionan a una publicación realizada por La República, donde el presidente de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), Ángel Terrones, denunció que existen serios problemas dentro de la universidad con el tema de la entrega de estos dispositivos, y que en muchos casos, es insuficiente.

PUEDES VER Presidente de la Federación Universitaria de San Marcos es denunciado por toma de enero de 2020

Informe de la Contraloría de la República.

“Ahora, por un lado, en muchos casos es insuficiente por la cantidad de trabajos que requieren, y también, algunos tienen el chip, pero no el equipo para poder ponerlos”, indicó Ángel Terrones en una entrevista pasada. Además, señaló que varios alumnos no cuentan, actualmente, con sustento económico y pertenecen al grupo de pobreza extrema. Pese a ello, no fueron parte de los llamados a recibir ayuda.

“Varios compañeros también necesitan chips, pero no han salido beneficiados. Incluso, son pobreza extrema. San Marcos no ha hecho un debido filtro para otorgar a todos los estudiantes que necesitan”, dijo. Esto es ratificado con el informe, donde se verifica que la universidad solo tomó en cuenta a 2.815 alumnos en pobreza y extrema pobreza que respondieron una encuesta virtual cuando en total, según el SISFOH, son 4.364.

Además, la UNMSM solo hizo entrega de 1.367 unidades de chips, de un total de 2.331 que anunciaron. Es decir, hay 964 dispositivos sin entregar, lo cual perjudica a los alumnos de esta institución para que sigan sus clases a distancia.

Informe de la Contraloría.

Por otro lado, uno de los problemas denunciados por la FUSM a La República fue el tema de la baja conexión y/o problemas de conectividad en las clases virtuales para los estudiantes que tienen los chips. Esto fue corroborado en una encuesta realizada por la Comisión de Control, donde encuestaron a un total de 83 alumnos de un universo de 410, esto debido a que solo ese porcentaje contestaron a su correo electrónico.

PUEDES VER Admisión a San Marcos: historias de un examen que no se dio en igualdad de condiciones

En ello, las respuestas de deficiencia fueron en su mayoría que “es muy lenta la señal” y la zona donde se encuentran no hay cobertura de la empresa. Algunos también indicaron que cumplen medianamente sus expectativas de recibir las clases virtuales.

Gráfico realizado por la Contraloría.

Los estudiantes indicaron que esto nuevamente aumenta las brechas tecnológicas existentes de las universidades. La UNMSM también fue denunciada por su último examen de admisión virtual, donde decenas de postulantes señalaron plagios y problemas de estructuración.

UNMSM, últimas noticias:

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.