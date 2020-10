Surco: detienen a tres sujetos en medio de balacera cerca al centro comercial Caminos del Inca

Tres sujetos fueron detenidos en medio de una persecución y balacera a la altura de la cuadra 4 de la avenida Caminos del Inca en el distrito de Surco. Este hecho se produjo frente al supermercado Plaza Vea y cerca del centro comercial Caminos del Inca. Tanto el Serenazgo, la División de Secuestros de personas como la de Robos y delitos formaron parte del operativo.

En el informe de Latina se indicó que los tres sujetos se dedicarían a robarle a personas que retiran dinero en los bancos o agencias aledañas a la zona. Uno de los intervenidos indicó que desconocía a los otros y negó el robo.

“No pertenezco a ningún lado. Estaba trabajando, yo laboró en Glovo. No me han dicho nada. He venido con mi motocicleta. No las conozco, niego toda las acusaciones”, aseguró. Además, se identificó como José Pérez.

La Unidad de Inteligencia también señaló que serían una organización criminal de distintas nacionalidades. Por el momento, han sido trasladados a la sede de la avenida España, donde conocerán si tienen antecedentes penales.

Por otro lado, en el noticiero, dieron a conocer que los vehículos donde se transportaban no tendrían matrícula o placa, lo cual sería para evitar ser registrados por las cámaras de seguridad. La Policía manifestó que dará más declaraciones de la intervención en la sede principal.

En esta persecución y balacera no hubo heridos; sin embargo, generó la alarma de los vecinos, quienes se mostraron preocupados y mencionaron su malestar por los constantes crímenes en la zona.

