SMP: sujetos utilizan a bebé para esconder productos robados de minimarket [VIDEO]

El dueño de un minimarket ubicado en el distrito de San Martín de Porres (SMP) denunció ser víctima de robos en dos oportunidades por parte de una pareja que usa a un bebé para llevarse productos de aseos o comida.

Según el informe de Latina, cámaras de seguridad captaron el momento en que uno de los padres carga a la menor mientras que otro llena la colcha de productos. Esto también es apoyado por una cómplice que distrae a la persona en caja. “En una primera oportunidad me han robado productos valorizados en 160 soles, que era shampoo, detergentes, café, productos costosos. Luego han venido otra vez y se han llevado más productos”, dijo.

El propietario Arturo Loarte indicó que también fue víctima de asalto por aplicativo de Yape. “Ellos hacen un pago por Yape, se llevan los productos, llaman al banco y dicen que no han comprado. Entonces lo que hace la entidad bancaria es congelar la transacción y a mí me perjudica porque no puedo cobrar el dinero”, aseguró.

Además, el dueño señaló que recién han abierto su negocio luego de un cambio de rubro, puesto que ellos se dedicaban a la venta de juegos recreativos para niños. “He cambiado de rubro y mira lo que me pasa. Estamos bien afectados por los medios de pago y por robos”, indicó.

Loarte espera que pronto las autoridades puedan ver su caso y pide su apoyo para evitar robos en la zona. Él pide que este tipo de asaltos sirvan para que otros empresarios no se vean perjudicados por esas mismas personas.

