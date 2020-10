Pilar Mazzetti: “Hay dos reinfectados, pero son casos excepcionales”

Por: Melina Ccoillo y Jesica León

“En Perú se han encontrado dos personas con estas características, sus defensas han bajado y se han vuelto a infectar (con el Covid-19), pero son casos excepcionales”, reveló la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien dejó en claro que a nivel mundial hay pocas personas que volvieron a contagiarse del nuevo coronavirus.

Según fuentes de La República, uno de los casos habría sido hospitalizado en Lima y la primera vez que esta persona se infectó fue en el mes de mayo.

Para la titular del sector Salud, teóricamente toda persona que se contagió con el Covid-19 debería generar anticuerpos pero, en algunos casos, estos no serían suficientes para impedir que el virus ingrese nuevamente.

Así también opina el infectólogo Juan Celis. “No hay una explicación por qué unas personas se reinfectan y otras no. Puede ser porque no desarrollan anticuerpos en niveles protectores”. Sin embargo, el también médico del hospital de Loreto pide tranquilidad porque, de acuerdo a los casos documentados a nivel mundial, los síntomas en una segunda infección no son graves.

“Al inicio eran seis, ahora hay como 22 recontagios en el mundo, aunque puede haber más, solo que no están documentados porque tienen que pasar por pruebas moleculares para confirmarlo. Yo pienso que en Iquitos puede haber reinfectados, pero al tener síntomas leves no han tenido la necesidad de ser rehospitalizados y por lo tanto no están reportados. Por ahora, la reinfección no representa un problema de salud pública”, asegura.

Como se recuerda, el primer caso de una persona reinfectada con el nuevo coronavirus se dio a conocer el 24 de agosto. Se trata de un hombre hongkonés de 33 años que, durante su primera infección tuvo síntomas leves y en la segunda fue asintomático. Sin embargo, dio positivo en la prueba molecular en ambas ocasiones.

Para la infectóloga Camille Webb, “debido a que la persona que ya se contagió puede tener algo de inmunidad, la segunda infección podría ser menos grave, pero aún no está claro”, por lo que recomienda no bajar la guardia.

En tanto, la ministra Mazzetti indicó que en todas las regiones del país el factor R (promedio de personas que son contagiadas por un infectado) es menor de 1, pero que este podría aumentar si no nos cuidamos. Y ello podría generar un rebrote. Sin embargo, un segundo factor para esta nueva ola de contagios sería precisamente la reinfección, pues, tal como lo alertó el infectólogo Celis, si estas personas necesitan hospitalización, significaría nuevamente un sistema de salud colapsado.

Pese a ello, el presidente Martín Vizcarra aseguró que Perú se encuentra preparado para enfrentar un rebrote, porque ahora se cuenta con más camas de hospitalización y de cuidados intensivos.

Para la ministra Mazzetti, hay equipos de ventilación mecánica que, por el momento, están destinados a otras especialidades, pero volverán a tratar a pacientes Covid-19 si las cifras aumentan. En tanto, dijo haber realizado un censo para saber con cuánto personal de salud se cuenta actualmente. “En algunos lugares tenemos solo el 40% o 45%, sobre todo en el primer nivel de atención”.

PUEDES VER Identifican terrenos temporales sin autorización donde inhuman a víctimas de COVID- 19

Y dijo que este nivel es lo que hoy le preocupa porque, ante la eventual llegada de una vacuna, se necesitará contar con profesionales y centros para la inoculación.

Huamanga, Huánuco y Abancay sin cuarentena

Las provincias de Abancay (Apurímac), Huamanga (Ayacucho) y Huánuco (Huánuco) dejaron ayer la cuarentena focalizada que obligaba a sus habitantes a permanecer en casa desde las 8 de la noche, de lunes a sábado.

No obstante a la nueva disposición, seguirá la inmovilización social obligatoria los domingos, al igual que en las regiones de Cusco, Puno, Moquegua y Tacna, para evitar la propagación del Covid-19.

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), del Ministerio de Salud, señala que el número de casos de contagios presenta una tendencia descendente, por lo que recomendó suspender la cuarentena focalizada en las citadas provincias.

Coronavirus en Perú, últimas noticias:

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.