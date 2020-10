MTC sanciona hasta con S/ 4.300 a quienes obtengan sus licencias de manera irregular

Los postulantes que obtengan su brevete de manera irregular serán sancionados con una multa de S/ 4.300 y con la inhabilitación de un mínimo de cuatro años. Así lo informa el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Según detalla la directora de Circulación Vial, Janet Arias, para imponer este tipo de sanciones se utilizarán las cámaras de video ubicadas en la parte externa de cada consultorio encargado de la evaluación. Y, en caso el conductor no aparezca en ningún registro, entonces recibirá la pena establecida.

Para reforzar el procedimiento de expedición de los certificados médicos, el postulante deberá realizar el registro de identificación biométrica al inicio y final de cada etapa (laboratorio, psicología, medicina general, otorrino y oftalmología), de forma conjunta con el médico.

En ese sentido, la funcionaria advierte a los conductores sobre los falsos tramitadores que ofrecen entregar la licencia de conducir sin realizar ningún trámite y en poco tiempo a cambio de dinero.

Asimismo, pide no dejarse engañar por personas que se hacen pasar por funcionarios del MTC y reitera que “el Sector no contrata a tramitadores, tampoco tiene otras páginas web que no sea la oficial”.

¿Dónde recojo mi licencia de conducir?

El MTC puso a disposición de los ciudadanos el Sistema de Reservas de Citas en Línea en Lima Metropolitana, desde el último 15 de junio, para que los usuarios puedan recoger su licencia de conducir. El trámite será de forma virtual, previo pago que puede ser realizado a través del aplicativo web http://licencias.mtc.gob.pe/

El costo total por derecho de licencia es de S/ 24.50 en Lima. En provincia es variable y depende de cada Gobierno regional.