Más de 8.000 intervenidos por no respetar medidas sanitarias en Arequipa

Arequipa. En los últimos días, se ha visto con preocupación que decenas de personas han bajado la guardia en la lucha contra el coronavirus. Por esa razón, la Policía inició los operativos en toda la ciudad.

Solo en los 4 primeros días de octubre, se ha intervenido a 8037 personas por no respetar las medidas sanitarias. De este total, 69 fueron multados por faltas leves y graves. Las más comunes son no guardar la distancia social, y no usar mascarillas.

La Región Policial también informó que 4629 vehículos fueron intervenidos, de los cuales 789 recibieron su papeleta. Muchos de ellos estacionarse en zonas rígidas y los demás por falta de documentación.

En todos estos operativos, se detuvo a 12 personas con requisitoria, y 33 conductores por manejar en estado etílico. Se intervino a 26 extranjeros.

