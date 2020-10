La Libertad: transfieren 55 millones de soles para 27 obras de reconstrucción en provincia de Virú

La provincia de Virú en la región de La Libertad, recibió del Gobierno central 55 millones 800 mil soles para un total de 27 obras en el programa de Reconstrucción Con Cambios (RCC). Esto se hizo realidad gracias a la gestión del alcalde provincial, Andrés Chávez Gonzales.

El subdirector regional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) en La Libertad, Javier Bustamante Vaca, reconoció y felicitó públicamente el trabajo de la comuna para obtener dicha transferencia a pesar de las dificultades durante la cuarentena por la COVID-19. “Estamos contentos porque no se ha dejado el trabajo durante la cuarentena. Lo importante es que el alcalde de la provincia justificó técnicamente para tomar en cuenta estas obras. Es importante destacar trabajo en equipo y articulado, no queremos obras suspendidas, no queremos obras paralizadas”, indicó a la prensa el responsable de la ARCC.

Listado de obras

Durante la cuarentena por coronavirus se logró obtener dicho presupuesto para 11 colegios, 8 bocatomas, 2 obras de pistas y veredas y 6 caminos vecinales. De estas 27 obras, 7 están ejecutadas y el resto están por iniciar.

En tanto, el burgomaestre de la provincia de Virú, Andrés Chávez Gonzáles, recalcó que durante los meses de cuarentena se continuó con los trabajos remotos y coordinaciones de forma articulada. “La cuarentena no ha sido excusa para no seguir trabajando, porque se ha continuado haciendo los trabajos remotos y estos son los resultados”, resaltó.

