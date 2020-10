Familiares de adolescente con leucemia piden apoyo de donantes de sangre en Arequipa

Una adolescente de 15 años lucha contra la leucemia en Arequipa. Médicos informaron que necesita donación de sangre para continuar con su tratamiento. La menor fue diagnosticada con esta enfermedad hace tres años.

Mariano Gutiérrez, padre de la adolescente, indicó que tuvo que vender el ganado que tenía en el distrito de Ororillo, en Puno, para solventar las quimioterapias. Así también, tuvo que establecerse en Arequipa junto a su familia para que su hija siga su tratamiento en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (Iren Sur). Antes de la cuarentena, trabajaba vendiendo emolientes en la ciudad.

“Ya no tengo nada de dinero porque se me acabó. Debido a esta pandemia hemos pasado lo peor. Años atrás, yo podía comprar medicamentos porque trabajaba, ahora ya no puedo. Hasta he vendido todo mi ganado vacuno”, explicó.

De acuerdo al progenitor, antes las donaciones de sangre eran más frecuentes, pero debido a la pandemia son escasas. Argumenta que algunos voluntarios tienen temor de acudir a los hospitales debido a un posible contagio por COVID-19.

Finalmente, el padre hizo un llamado a la ciudadanía para que lo apoyen con la compra de medicamentos o alguna propuesta de trabajo para solventar los gastos de su familia. Si usted desea ayudar puede comunicarse al 970942137.

