Callao: hallan a pareja muerta en el interior de su vivienda

Una pareja fue encontrada muerta dentro de una habitación en una vivienda ubicada en la cuadra 4 del jirón Salon en Callao. Según información de América, ambos cuerpos presentaban impactos de bala.

Vecinos de la zona precisaron que escucharon sonidos de disparos alrededor de las 8.30 de la noche del pasado domingo 4 de octubre. No obstante, desconocían que habría sido un crimen. Recién, el lunes 5, la tía de uno de los fallecidos fue a buscarlos a su vivienda porque no acudió a su trabajo y no contestaba sus llamadas.

Allí, encontró a su sobrino Keyvin Eduardo Requena Tasayco (24) sin vida y al lado de él, halló un arma de fuego. Mientras tanto, el cuerpo de su pareja estaba en el suelo de la habitación. “Yo he venido a ver a mi sobrino nada más. Mi sobrino no tenía pareja”, dijo la tía del fallecido.

Sin embargo, la familia de la joven fallecida indicó que sí era la pareja de Requena Tasayco y que ella había retornado hace un mes de los Estados Unidos. La Policía Nacional del Perú (PNP) cercó la zona para realizar las inspecciones requeridas.

Los efectivos manejan la hipótesis de un presunto feminicidio y posterior suicidio por parte de Keyvin Requena. No solo eso, el arma hallada pertenece al occiso, según el registro de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Mientras tanto, los peritos de Criminalística llegaron al lugar para recabar más evidencias. El Ministerio Público efectuó el levantamiento de ambos cuerpos para trasladarlos a la Morgue de Lima.

Pese a la pandemia, Perú continúa con cifras alarmantes en torno a feminicidio. En lo que va del año se han registrado 100 y 45 muertes violentas contra mujeres, lo que representa 16 casos por mes, según datos recabados por la Defensoría del Pueblo. Desde el 16 de marzo al 30 se setiembre, en pleno estado de emergencia, ocurrieron 63 feminicidios; y otros 32, durante la cuarentena. En nueve meses, hubo 153 tentativas de estos crímenes.

En las estadísticas también se menciona que siete de cada diez feminicidios se cometieron en la casa de la víctima y casi dos en la vía pública.

¿Dónde denunciar casos de violencia contra la mujer?

Si usted conoce a alguien o ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

