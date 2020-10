Arequipa: sigue debate para ver quien destraba más rápido el proyecto Majes Siguas II

Arequipa. El Ejecutivo nacional y el Gobierno Regional de Arequipa, cada uno por su lado, siguen buscando destrabar Majes Siguas II. La Comisión de Presupuesto del Congreso sometería hoy a votación el proyecto de ley de garantía soberana por US$ 104 millones para que la concesionaria pueda financiar las modificaciones a la iniciativa agroindustrial. No obstante, no se sabe si ya existe un pre dictamen para que sea sometido a voto.

El gobernador Elmer Cáceres está en Lima impulsando su aprobación. En su cuenta de Facebook anunció que hay el compromiso del presidente del Legislativo, Manuel Merino, para hacer una sesión descentralizada en Arequipa a fin de someter a votación del pleno la iniciativa legal de Rosario Paredes.

El congresista José Luis Ancalle señaló que tendría que suceder un milagro para que la norma propuesta por su colega Paredes no sea observada y sea aprobada en tiempo récord. “Si en proyectos urgentes como las AFP, ONP, o congelamiento tardaron meses, hay que imaginarse cómo será para la garantía soberana”, dijo.

Informó que se reunió con los consejeros para ver el problema en el convenio que propone que el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) ejecute Majes Siguas II.

En tanto, el consejero Harberth Zúñiga sostuvo que aún no hay respuesta al pedido del ministro Montenegro para que el presidente del Consejo Regional, Willie Ayñayanque, convoque a una sesión extraordinaria para debatir el convenio.

Ayñayanque respondió que no puede hacer la citación de manera autónoma. “¿Qué pasa si aprobamos el convenio y el gobernador no lo quiere firmar?”, cuestionó.

