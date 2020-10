UNFV: trabajadores administrativos denuncian recorte de sueldo desde abril [VIDEO]

Desde abril de este año, cuando la pandemia apenas empezaba a hacerse notar, los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) dejaron de percibir el pago por concepto de productividad al cual accedían desde el 2011.

Este beneficio les fue otorgado mediante un pacto de negociación colectiva y se convirtió en un importante soporte para sus economías familiares. Actualmente, estos sueldos se han visto reducidos en poco más del 40%; sin embargo, la carga laboral mediante trabajo remoto es la misma.

“Tenemos 16 compañeros fallecidos, muchas familias afectadas. Yo ahorita estoy mal, estoy tratando de trabajar de manera remota en casa, pero la verdad, me angustia tanto esto [...] no sabemos qué hacer, no sabemos qué puerta tocar. Esa es la realidad de los trabajadores ahorita”, manifestó Elizabeth Ávalos, secretaria general del sindicato Fraternidad al que están adheridos al menos 600 trabajadores administrativos.

Según narró, varios compañeros suyos fallecieron durante este periodo de emergencia sanitaria y, lastimosamente, las familias afectadas por estas perdidas siguen a la espera de los beneficios sociales correspondientes.

Trabajadores fallecidos durante la pandemia. Créditos: FB / Sindicato Fraternidad

“Los familiares de los trabajadores fallecidos me comparten sus solicitudes, a otros les han informado que sus trámites los podrán hacer recién cuando se levanten las actividades presenciales. De los trámites que ya ingresaron, hasta la fecha no tienen respuesta”, agregó la representante.

Según señalaron las denuncias, esta situación se da desde abril y, ante la presión de los reclamos, “han pagado partes de la deuda total”. El 3 de junio del 2020, mediante el oficio N° 0168, la Defensoría del Pueblo intervino en el problema para que se efectúen los pagos, pero aún continúan incumpliendo.

La República se comunicó con Juan Alfaro Bernedo, rector de la UNFV, para solicitar una aclaración. De acuerdo a lo señalado, este incumplimiento se debería a que los ingresos de la institución se redujeron durante la pandemia.

“Lo que sucede es lo que pasa en el Perú y en el mundo, obviamente la universidad no es ajena a esa realidad. Como consecuencia de la pandemia, los ingresos propios (recursos directamente recaudados) prácticamente fueron nulos por la suspensión de actividades. Este pago es un tema por convenio, se financia con ingresos propios de la universidad, no con recursos del Estado. En la situación lógica de no generar recursos la universidad, no hay manera de poder cumplir”, mencionó.

Aclaró también que la universidad no tiene la intención de no hacer los pagos. Prueba de ello, para él, es el abono del 50% de este concepto de productividad hasta el mes de julio. Mientras que, por la suma pendiente, solicitaría a la Dirección General de Administración (DGA) que se reúna con los afectados para lograr un acuerdo.

Finalmente, al ser consultado respecto a los beneficios sociales para los familiares de los trabajadores que habían fallecido durante este periodo, indicó que sí se les habían otorgado. “Por supuesto, nosotros estamos en la obligación de cumplir lo que establece cabalmente la norma. Sería absurdo pensar lo contrario”, precisó.

Al cierre de esta nota, al menos cinco de las 16 familias afectadas (las cuales prefieren mantenerse en reserva) mostraron documentación de solicitudes ingresadas que evidencian que aún siguen sin respuesta.