EsSalud sobre aumento de contagios en Miraflores: “No solamente es señalar a personas de otros distritos”

El alcalde de Miraflores, Luis Molina, sostuvo en Cuarto Poder que el aumento de contagios de la COVID-19 se debe a que en las últimas semanas se registró una afluencia de personas provenientes de otros distritos.

Al respecto, el jefe de la Unidad de Inteligencia de EsSalud, Dante Cersso, indicó que se trata de una suma de factores y que no es “solamente señalar a las personas" de otras jurisdicciones.

Como se recuerda, según reportes EsSalud, en setiembre se registraron en Miraflores una diferencia de más del 100% de casos positivos reportados entre una semana y otra entre los residentes del distrito.

El pico más alto se tuvo en la segunda semana de ese mes, con 174% de casos más que el total reportado en la anterior.

Alcalde y vecinos de Miraflores dijeron que el aumento del 100% de casos COVID-19 se debe a visitantes de otros distritos, quienes acuden a Miraflores por los atractivos urbanos. “Esta es una ciudad cosmopolita, en la cual hay 100.000 vecinos y todos los días transitan porque es una ciudad que tiene malecones... Entonces, realmente sí se tienen que contagiar porque vienen de otros distritos”, aseveró Cersso.

No obstante, Cersso declaró a Exitosa que esta no sería la única afirmación correcta, ya que en los días previos se vio a muchas personas aglomeradas en distintos puntos de la comuna, como en el parque Kennedy, puentes del Malecón, entre otros.

“Es una suma de factores, no solamente es señalar que se trata de personas de otros distritos”, afirmó. Luego añadió que los domingos se observa una gran cantidad de corredores, ciclistas y demás personas que se aglomeran.

Por otro lado, expuso que las personas se están confiando y que el panorama puede agravarse si no se toman los protocolos debidos ante la pandemia. “Lo que estamos viendo es que los distritos donde se han tomado mayores cuidados, y no se habían contagiado mucho, ahora están presentando un incremento de casos. Porque uno se está confiando, y ese exceso de confianza es lo que debemos evitar. El virus no se ha ido, el virus sigue”, finalizó.

