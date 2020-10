Desde este lunes 5 al domingo 11 de octubre, Enel suspenderá temporalmente el servicio de energía eléctrica en zonas específicas de Lima y Callao. Mediante un comunicado, la empresa de luz, explicó que este corte se realizará a fin de llevar a cabo obras de mantenimiento en la red eléctrica.

“Se vienen realizando cortes preventivos para la verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas) de algunos distritos. La suspensión del servicio eléctrico es temporal, presentándose en rangos horarios acotados”, señaló la entidad.

PUEDES VER Poder Judicial dictó 72 cadenas perpetuas por violencia en lo que va del año

En la siguiente nota te detallamos los horarios y distritos donde habrá corte de luz:

Lunes 5 de octubre

San Martín de Porres (8.30 a. m. - 6.00 p. m.)

Jr. Manuel Suarez Pinzas cdra. 3, urb. Palao 4ta etp. mz. A4-A5, jr. Manuel Ramirez Sicca cdra. 3, av. Pierre Constante cdra. 3, jr. Eloy Espinoza cdra. 7, jr. P Chevaly cdra. 3.

Ventanilla (9.00 a. m. - 5.30 p. m.)

A. H. Jenny Bumachar de Kouri mz. A-B-C-E-F-G-H-I-J-K, Asoc. Adesesep mz. A-A1-A2-B1-C1-C2-C3-C4-C5- C6-C7-D4-D5-E5-G2-G3-f2-F3-J3-M1-N2-P1-Q1, A. H. 15 de Octubre mz. A-B-C-D-E, A. H. Puerto Pachacútec mz. A1-B2-B3-B4-B5-B6-B8-C1-C2-D4-D5-E1-E6, A. H. Ampl B4 Sct. B Grupo Resd B5 Pyto Pil Nvo Pachacútec mz. B-C-D-E-F-L-N, urb. Pop Int Social Ciudad Pachacútec mz. T, Asoc. de Propietarios Profam mz. A-D-D19-N6-N10-N13-N19-S-T-Y3-W20, Proy. Int. Viv Sta. Rosa de Lima mz. A2-B1-B2-C1-C2-E1-F1, Pachacútec Sct. B mz. X-Y-Z, A. H. Proceres Parcela I mz. E-F-G-N, Asoc. Para el Desarrollo de los Servidores y Ex Servidores del Ejercito del Peru mz. I2, A. H. 19 de Agosto Nuevo Pachacútec mz. A-B-C-D-E, A. H. Ampl. B3 Pachacútec mz. B.

Martes 6 de octubre

San Juan de Lurigancho (10.00 a. m. - 5.00 p. m.)

Coop. San Pedro de Campoy mz. T1, Coop. Viv San Miguel de Pallanchacra mz. A-B-I-J, Asov Viv Los Girasoles de Campoy mz. B-D-E, Agrup. Vec. El Chaparral mz. J1, urb. Mcdo San Miguel de Campoy, Asoc. Los Amautas de Campoy mz. D, Coop. Viv Aguas Gasificadas del Rimac mz. D.

San Juan de Lurigancho (08.00 a. m. - 3.30 p. m.)

Agrup. Las Lumbreras mz. S, Agrup Fam Las Lumbreras II etp. mz. A1-J1-J3-J4-N1-O1-P1-Q1-R1-T1-U1, Agrup Fam Las Lumbreras III etp. mz. O1-P1-V1, Agrup Fam San Juan Basutista de Sta. María mz. A-LL.

Puente Piedra (09.00 a. m. - 5.00 p. m.)

Asoc. Viv Las Mercedes de Puente Piedra mz. D-F, urb. Las Praderas del Norte I etp. mz. A, Asoc. Las Rosas Virgen del Carmen mz. C, Asoc. Virgen de Chapi mz. C, Asoc. Viv Esmeralda del Norte mz. B, Asoc. Viv 13 de Mayo mz. B-C-D, Asoc. Las Hortalizas mz. A, Asoc. Viv Paraiso del Norte mz. A-B-C-D-E-F, Prog Viv Chav.in de huantar mz. C-D, Asoc. Viv Los Molinos mz. A, Asoc. Viv Los Girasoles mz. A-B, Asoc. Casa Huerta Los Rosales de Callinazo mz. A, Asoc. San Carlos de Puente Piedra mz. A-B-C, Proviv La Fontana de Puente Piedra mz. A-B-D, Asco 1ero de Mayo mz. A-B, Asoc. Viv Las Esmeraldas del Norte mz. C, Asoc. Viv Los Molinos mz. D, A. H. Virgen de Concepción Taquebamba mz. B, A. H. Tambo Inka zona 4 Sct. mz. C, Prog. Viv Villa Margarita mz. D.

Miércoles 7 de octubre

San Juan de Lurigancho (10.00 a. m. - 5.00 p. m.)

Asoc. Viv El Paraiso de Santa María mz. A4-C4-D4-E4-F4-G4-I4-J4-K4-LL4-N4, A. H. Villa Solidaridad Sta. María mz. B-C-D-E-F-F2-H4-G1-I-I2.

Ventanilla (10.00 a. m. - 6.00 p. m.)

Proyecto Piloto Pachacútec Gr B2 Sct. B mz. M1-N1-P1-T-V1, Proyecto piloto Pachacútec Gr B1 Sct. B mz. B-C-D-G-H-J-K, Proyecto Piloto Pachacútec Gr B2 Sct. B3 mz. W3-X3-Y2-Y3-Z2-Z3.

Carabayllo (8.00 a. m. - 4.00 p. m.)

Urb. Santa María etp. IV mz. E10-E14-E15-F18-F20-F22-F26-F27, urb. Santa María etp. V mz. A2-A7-A8-A9.

Carabayllo (9.00 a. m. - 5.00 p. m.)

Urb. Santa María IV etp. mz. E10-E13-E14-E15-E16-E17-E20-E22.

Jueves 8 de octubre

Pueblo Libre/ Breña (8.00 a. m. - 6.00 p. m.)

Alto de la Luna cdra. 9, jr. Proveedores Unidos cdra. 2, Lastenia de La Riva de LLona cdra. 2-3-4-5-9, Oxapampa cdra. 3, PJ 28 de Julio mz. D, Pedro D Onofrio cdra. 2-3, Aguaytia cdra. 1, Napo cdra. 15, av. María no H Cornejo cdra. 10, Pedro Ruiz cdra. 9, av. Colombia cdra. 7-8-9, Paso de Los Andes cdra. 10-11, Paque Florida cdra. 1, Parque Grau cdra. 0, Ca Manuel Belgrano cdra. 3-4, av. 28 de Julio cdra. 8-10, La Huaca cdra. 2-3, av. Rio Grande cdra. 3, jr. Huancabamba cdra. 16, Ca Francisco Mazzocchio cdra. 1, Parque De La Bandera cdra. 1, Pedro Ruiz Gallo cdra. 9, av. Plaza De La Bandera cdra. 1, jr. Copacabana cdra. 3-6, Psje Costa Brav.a cdra. 1, Moreyra y Roglos cdra. 1, jr. Paztaza cdra. 13, jr. Pucallpa cdra. 2, Ca Francisco de Orellana cdra. 3, Pje Sierra Morena cdra. 1.

Viernes 9 de octubre

San Juan de Lurigancho (8.00 a. m. - 4.00 p. m.)

Asoc. Prop. Oasis de Campoy mz. A-B-C-D-E-F, A. H. Villa Los Andes mz. A-B-C-D-E, Coop. Viv Agua Gasificada mz. A-C, A. H. Villa Los Andes y ampl. mz. H1-H2-H3-H4-I1, Coop.. San Miguel de Pallanchacra mz. B-C-D, Asoc. Las Flores de Campoy mz. B, Coop.. Viv El Valle SJL mz. B-C, urb. Lotización de Campoy mz. F, A. H. La Libertad mz. A-B-C.

San Juan de Lurigancho (9.30 a. m. - 2.30 p. m.)

Urb. San Carlos mz. G-P-T-T1-U1-V1, Los Azulejos cdra. 4, av. 13 de Enero cdra. 23-24-25, jr. Las Baldosas cdra. 4, jr. Piedra Luna cdra. 25, jr. Ágatas cdra. 4, jr. Las Terrazas cdra. 23, av. Jorge Basadre cdra. 4, jr. Oligisticos cdra. 22, av. San Hilarion Este cdra. 3, Coop. La Huayrona mz. B, jr. Las Arcillas cdra. 24.

Callao (8.30 a. m. - 6.30 p. m.)

Av. Alameda 1 cdra. 1-2 (CONSTRUCTORA CUMBRES VILLANOVA S. A. C), av. Argentina cdra. 24.

Ventanilla (9.00 a. m. - 5.00 p. m.)

Proy. Nuevo Pachacútec Sct. A mz. G-G2, Proy. Nuevo Pachacútec Sct. A3 mz. M4-P4-Q-Q4-R4, Proy. Nuevo Pachacútec Sct. A Grupo A2 mz. F2-G2-H3-I3-J3-K3-M2-M3, Proy. Nuevo Pachacútec Sct. A2 mz. H3-I3.

Puente Piedra (4.00 a. m. - 3.00 p. m.)

Av. Santa Josefina km 30 (Panamericana Norte).

Sábado 10 de octubre

San Juan de Lurigancho (9.00 a. m. - 7.00 p. m.)

PJ Proyectos Especiales II etp. mz. 44-45-46-47-48-50-51-53-55-56, A. H. Fortaleza II Prov. Int. Chavín mz. A-B-C-D, A. H. Arriba Perú mz. 18-20-31-32-37, A. H. 5 de Noviembre Hospital del Niño mz. N1-N2-N3-N5- N10-O9-O10-O12, A. H. Chav.in de Huántar Sct. Cruz de Chalpon mz. F-G-I-L, A. H. 10 de Febrero mz. S-T-UV-Y-Z, Agrup. Fam. El Misti mz. A-B-C-D-E, jr. Londres cdra. 41, A. H. Sta. Rosa de Lima mz. A, A. H. Nueva Canaan mz. 31A-31B, av. Republica de Polonia cdra. 14, A. H. 18 de Enero mz. Z1, A. H. Las Malvinas mz. 37A-37B-37C-37D, A. H. Cruz de Chalpon mz. A-B-C-D-E-F-H-I-J, Agrup. Moradores Fe y Alegría mz. A-C, Agrup. Fam. Niño Jesús mz. A-C.

Rímac (8.30 a. m. - 7.00 p. m.)

A. H. Municipal III Sct. Flor de Amancaes II etp. mz. A, A. H. Municipal III Sct. Villa Los Eucaliptos mz. 2-3-4-5- 6-7-8-9, A. H. Las Brisas de Flor de Amancaes mz. D, A. H. Santa Rosa de Lima mz. G-K-L, A. H. Balcón del Rímac I etp. mz. L-N-Q-R-S-W-X, A. H. Flor de Amancaes mz. A-C-D-E-F-G-S-X-Y-Z, A. H. Jardines de Amancaes mz. F, A. H. Sagrado Corazón de Jesús mz. D-E-F-G-K-V, A. H. Jesús Oropeza mz. Y, A. H. Víctor H DE la Torre mz. E-K, A. H. Balcón del Rímac II etp. mz. A-A1-Q, A. H. Horacio Zevallos mz. B-C-D-J, A. H. Canteras de Amancaes mz. B, A. H. 30 de Agosto mz. E-F, A. H. Municipal III Cmte. 13 mz. B-C-E-F-G-J-L-MP-U, A. H. Municipal III Sct. Juan Pablo II mz. A1, A. H. Municipal III Sct. Primavera mz. G-H, A. H. Municipal III Sct. 6 de Agosto mz. A-B, A. H. San Sebastian mz. F-G-H-I, A. H. Horacio Zevallos mz. C-D, A. H. Manuel Saoane Corrales mz. A6, A. H. 30 de Agosto mz. F, A. H. Vista Alegre mz. A-B-C-D-E-F, A. H. 6 de Agosto Zona A mz. E-F.

Rímac (8.30 a. m. - 7.00 p. m.)

A. H. Horacio Zevallos I Parte Alta mz. T1, Ca Braulio Sancho Dav.ila cdra. 2, jr. Dunker Lav.alle cdra. 1, A. H. Ramon Castilla mz. A1-A13-D2-E1-W2A-X2, jr. Ernesto Huambachano cdra. 1, A. H. Flor de Amancaes mz. E-F-G-H, Ablelardo Gamarra cdra. 4, Pedro Bocanegra cdra. 1-2-3, av. Dunker Lav.alle cdra. 2, Ca Manuel Carrera cdra. 1, jr. Leureano Martinez cdra. 1-2, av. Carlos Valderrama cdra. 4, Ca Manuel Quintana cdra. 1, Aristides Ramirez cdra. 1, Elias Ascuez cdra. 1, Ca Filiberto Hidalgo cdra. 1, urb. EL Bosque mz. A, Ca Valle Riestra cdra. 1, Hnos Villarán cdra. 2, Francisco Ferreyros cdra. 3, Jorge Bravo Rueda cdra. 3, Coop. Viv 9 de Diciembre mz. C-D, jr. Carlos A Saco cdra. 2, A. H. El Altillo II mz. R, Ca Guillermo Suarez cdra. 3.

Comas (9.00 a. m. - 3.00 p. m.)

Ca Anta cdra. 1, Año Nuevo mz. Z, Los Incas cdra. 3-4, Urubamba cdra. 1, Cusco cdra. 2-3, av. Tupac Amaru cdra. 50-51-76, Coop. Pablo Sexto mz. B, jr. San Gerardo cdra. 2, jr. Gervacio cdra. 1, jr. San Juan Bautista cdra. 1-6, San Justo cdra. 1, San Jacinto cdra. 3, jr. Arequipa cdra. 1, jr. Sinchi Roca cdra. 7.

Domingo 11 de octubre

Puente Piedra (8.00 a. m. - 1.00 p. m.)

Urb. Esmeralda mz. D, urb. Las Palmeras de Carabayllo mz. B, Proviv Santidima Trinidad mz. A-B-C, A. H. San Pedro de Choque mz. A-B-C-D-E-W-Y-Z, Proviv EL Rosedal de Puente Piedra mz. B, Proviv Sta. Beatriz mz. A-B-C, Proviv Resd Jesus Del Norte mz. A-B-C-D, Las Casuarinas I etp. mz. B-E-H, Proviv Sta. Josefina mz. B-C, urb. Esmeralda mz. A4, Asoc. ALgarrobo de Cerro Choque mz. B.

Puente Piedra (8.00 a. m. - 5.00 p. m.)

Urb. Esmeralda III etp. mz. A-B-C-D-E-F-G, urb. Esmeralda IV etp. mz. B3-B6-B10, Proviv Resd Jesus Del Norte mz. A-B-C-D-E, urb. Las Palmeras de Carabayllo mz. C-D-E.

Puente Piedra (1.00 a. m. - 9.00 a. m.)

Av. Santa Josefina km 30 (Panamericana Norte).

¿Cómo puedo ver mi recibo de luz Enel?

Para que conozcas la deuda de tu último recibo de luz, sigue los siguientes pasos:

1. Visita www.enel.pe.

2. Consulta a la sección ‘Personas’.

3. Busca los ‘Servicios en línea destacados’.

4. Dale clic a la opción ‘Consulta tu último recibo’.

5. Ingresa tu número de cliente o suministro.

Enel, últimas noticias: