Dirección de Salud de Cusco compró 100 balones de oxígeno con válvulas malogradas

Luis Álvarez

Cusco

Un informe de la Contraloría puso al descubierto deficiencias en la contratación y recepción de 100 balones de oxígeno que la Dirección Regional de Salud (Diresa) Cusco, adquirió para la atención de pacientes con COVID-19.

Se evidenció que se emitieron dos órdenes de compra. La primera fue anulada sin ningún sustento técnico, y la segunda se realizó con un cuadro comparativo, en la que se declaró como ganador a la empresa Reimpacto SRL, dedicada a la venta de productos de ferretería. Además, presentó su cotización fuera del plazo establecido.

Otra observación es que se eligió a la empresa que realizó una oferta mayor por el precio de cada balón, Reimpacto, ganó la licitación por un monto total de 280 mil soles. Otra empresa propuso S/250 mil.

Los cuestionamientos salieron a la luz a inicios de setiembre. Una comisión del Consejo Regional investiga el supuesto favorecimiento. En ese momento, desde Diresa Cusco informaron que la elección se debió a que la empresa ganadora entregaría los balones en menos tiempo.

Sobre el tema, el titular de la Diresa Cusco, Juan Spelucín, manifestó que no se hizo la recepción de los tanques al presentar fallas en las válvulas. “Tomaremos las medidas de control en relación a las personas que intervinieron en la compra. Los equipos no cumplieron con las condiciones, por lo tanto no fueron recepcionados” .

La Contraloría señala en su informe que los días 3 y 4 de setiembre ingresaron las 100 unidades al local de la Diresa, con una orden de compra que no tenía firma. Sobre ello Spelucín dijo “Que hayan llegado a la institución no significa que se recepcionaron” . ❖