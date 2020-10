Con el paso de las semanas, el número de liberteños internados por el coronavirus en los nosocomios disminuye notoriamente. Sin embargo, en paralelo la cifra de aislados comenzó a subir.

Y es que en la última semana epidemiológica (28 de setiembre al 4 de octubre) se reportó 255 liberteños hospitalizados y 2.105 aislados; es decir, 48 internos menos y 164 casos más de personas con COVID-19 recluidas en sus hogares, en comparación con los siete días anteriores.

PUEDES VER Elecciones 2021: precandidatas al Congreso se alistan para elecciones internas en La Libertad

Para el decano regional del Colegio Médico del Perú (CMP), Wilmar Gutiérrez Portilla, esta polaridad podría acentuarse debido al comportamiento de los ciudadanos frente a la pandemia.

“No están yendo a los hospitales porque el temor es mayor y prefieren estar en casa, también porque se considera que los casos no son tan graves”, dijo a La República.

PUEDES VER Roban en local de exalumnos en centro histórico de Trujillo

Además, Gutiérrez indicó que esta decisión de mantenerse en casa generaría un gran foco de contagio.

“El aislamiento en una casa no es al 100%. Lo ideal es que un caso positivo vaya a un lugar especial para pasar su cuarentena (Centro Temporal de Aislamiento), pero eso no lo tenemos, no lo hizo el Gobierno Regional de La Libertad (...) Si hay un infectado en casa, va a infectar a todos”, sostuvo.

Trujillo, últimas noticias: