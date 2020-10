Comas: padres denuncian que sus hijos recién nacidos fueron intercambiados [VIDEO]

Dos recién nacidos fueron intercambiados y entregados a padres diferentes en el Hospital Sergio Bernales, ubicado en el distrito de Comas. Una madre se dio cuenta del error cuando vio que los apellidos colocados en el brazalete no coincidían con los suyos.

“Al momento que le verifico su brazalete veo que tiene el nombre de otra mamá y no el mío. Es ahí donde hemos reclamado nosotros”, narró una de las progenitoras afectadas a América TV.

PUEDES VER Mujer denuncia que terminó con quemaduras en los pies tras dar a luz en Hospital Cayetano Heredia

Según indicó, al momento de retornar al centro médico para reportar lo sucedido, se enteró que su hijo había sido entregado a otra familia y ya no se encontraba en el nosocomio.

“Yo lo tuve como dos horas. Pensaba que era mi bebé, porque como yo le di la ropa para que lo cambien y me lo entregaron así. No me di cuenta hasta que recibí la llamada del hospital y me dijeron que me fijara en la pulsera”, comentó la otra madre afectada.

Finalmente, los menores fueron entregados a sus verdaderos padres. No obstante, ellos exigen que se les haga un examen de ADN para comprobar las identidades de los menores.

PUEDES VER SJL: padres denuncian que hospital les entregó ataúd sin el cuerpo de su bebé fallecido

De acuerdo con el Hospital Sergio Bernales, el error habría sido de la enfermera que tuvo a su cargo el vestir a los menores y ponerle los nombres en los brazaletes.

“La enfermera es la que ha dado mal a los bebés. Simplemente lo entregó sin fijarse en el brazalete”, manifestó la primera mamá mencionada.

El centro de salud se ha comprometido a efectuar las pruebas de identidad en los próximos días, a fin de descartar cualquier duda.

Comas, últimas noticias: