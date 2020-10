La contaminación es un tema sensible en el distrito de Islay, una urbe portuaria de 5364 habitantes en la región Arequipa. En abril de 2019, el derrame de una sustancia química en la zona industrial, intoxicó a 90 personas, en su mayoría del pueblo de Villa El Pescador. Ahora, la posible instalación de una cementera, reavivó temores por daños ambientales y a la salud en un sector de vecinos. Ellos se oponen al proyecto, al cual solo le falta la licencia de edificación para empezar.

Islay pertenece a la provincia del mismo nombre, una zona con reclamos ambientales. Basta recordar el caso del proyecto Tía María en el Valle de Tambo.

Esta nueva problemática tiene 3 actores visibles: la empresa de capitales chilenos Cementos Bío Bío (CBB), el Frente de Defensa de Islay y la Municipalidad Distrital de Islay. Esta última, expide las licencias de edificación.

La inversión de CBB asciende a 20 millones de dólares. Los trámites empezaron en 2010, aunque bajo otra empresa: Inversiones Prima S.A. En febrero de 2019, la compañía chilena compró el proyecto. Las instalaciones abarcan 40 mil metros cuadrados, y están dentro del puerto de Matarani por razones estratégicas. La materia prima, el clínker, será importado hasta los muelles, de allí recorrerá una corta distancia hacia la planta, donde se molerá. El clínker es una masa cocida de arcilla y caliza, similar a una piedra.

El gerente de la zona sur de CBB Perú, Mario Benavides, refiere que cumplirán estándares ambientales. Al no fabricar el clínker, no habrá hornos ni humos; además la planta no usará combustible sino energía eléctrica. Pero sí existirán emisiones: el material particulado o polvillo residual de la molienda del clínker.

El Ministerio del Ambiente (Minam) en su decreto 001-2020, advierte los potenciales riesgos de este polvillo, con efectos al corazón o los pulmones. Por eso establece valores máximos permitidos. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto cementero, indica que sus emisiones de material particulado serán de 27 toneladas por año (0.01% del cemento producido). El valor está dentro del rango del Minam. Benavides sostiene que con nuevos filtros, rebajarán aún más los indicadores.

Pero un sector de vecinos desconfía. El presidente del Frente de Defensa de Islay, Luis Chura, pide que la compañía se instale fuera del distrito. Desde CBB, respondieron que significaría empezar de cero.

Caducidad en el horizonte

El EIA del proyecto fue aprobado en 2015. Se modificó en 2017, para aumentar su capacidad de producción anual a 225 mil toneladas de cemento. Sin embargo, el instrumento ambiental vencerá en julio del próximo año (fue prorrogado un año por el DL-1500). Así, la compañía está contra el tiempo para construir su planta. Benavides señala que cumplieron todos los trámites y que la municipalidad, excedió los plazos de ley para dar la licencia.

El alcalde distrital de Islay, Fernando Zúñiga, no quiso declarar para este informe. En una reunión con el frente de defensa del 17 de setiembre, el burgomaestre les preguntó porqué no mostraron oposición antes, durante la aprobación del EIA, donde incluso se firmó un acta de acuerdos. “En su momento se dan las cosas, no después de 10 años”, expresó.

También cuestionó la ausencia de representantes de Villa El Pescador en la cita. Luis Chura, sostiene que los talleres y audiencias del EIA no tuvieron difusión, mientras que otros residentes señalaron que ellos trataron con Inversiones Prima (antigua dueña del proyecto), no con CBB. En la misma reunión, el alcalde Zúñiga informó que la municipalidad presentó una serie de observaciones al proyecto, que detienen el otorgamiento de la licencia. La firma ya respondió las consultas.

Mientras tanto, no se concreta el diálogo entre el frente de defensa y la cementera. El último martes, iba a desarrollarse una explicación del proyecto por parte de CBB. Sin embargo, los vecinos se negaron a participar. Ellos piden el EIA completo para analizarlo con técnicos y acusan a la municipalidad de no facilitar los documentos.

