Mineros ilegales del cerro El Toro piden destitución de gerente de Energía y Minas en La Libertad

De no creerlo. Mineros ilegales dirigieron un documento al Consejo del Gobierno Regional de La Libertad en el que pidieron la destitución del gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, Raúl Araya Neyra. Esto se originó por los constantes operativos de fiscalización y control en la zona del cerro El Toro, ubicada en la provincia de Sánchez Carrión, en donde la minería artesanal contamina las tierras agrícolas y el agua.

“Tengo entendido que hay un documento de la minera artesanal Minerals Doña Julia dirigida a la consejera por Sánchez Carrión, Jennifer Catalán, que lo han enviado la semana pasada; también han enviado una copia a la gerencia general del Gobierno Regional pidiendo mi destitución. Esto se debe a que pese al estado de emergencia, se comprobó en un operativo, que esta compañía seguía con sus actividades y no cumplía los protocolos de bioseguridad”, aseveró Araya a La República.

Segundos a nivel nacional

El funcionario manifestó que cuenta con el respaldo del gobernador regional Manuel Llempén Coronel porque su actuar se basa en el respeto a los lineamientos legales.

“Nosotros seguiremos fiscalizando a través de inspecciones para que la minería ilegal no siga contaminando el medio ambiente. Mi continuidad en el cargo no depende de lo que diga una empresa o un minero, sino de que el gobernador regional evalúe mi trabajo. No por algo, dentro del proceso de formalización minera, somos los segundos en el país después de Puno”, acotó Raúl Araya.

