La Fiscalía de la Nación envió a la fiscal anticorrupción de Lambayeque, Ana Zegarra Azula, la denuncia formulada contra el alcalde del distrito de José Leonardo Ortiz (JLO), Wilder Guevara Díaz, y sus funcionarios, por presuntas irregularidades en el marco del estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.

A través del oficio N° 004616-2020, la instancia superior remitió la denuncia realizada contra los funcionarios de la comuna leonardina y precisó que el despacho de la fiscal Zegarra Azula comunique las acciones efectuadas con respecto a la citada denuncia.

El documento al que accedió La República lleva la firma del coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios de turno, Omar Tello Rosales.

Denuncia

La denuncia en mención fue planteada por un ciudadano de JLO, quien se basó en el informe de control N° 5018-2020 de la Contraloría, donde se señala que la comuna de Leonardo Ortiz recibió un importe de S/ 243.317, de acuerdo al decreto de urgencia N° 057-2020, a fin de implementar medidas de prevención de la COVID-19 en mercados.

Sin embargo, el ente de control precisa que la comuna adquirió termómetros digitales frontales (infrarrojos), que no cumplían con las especificaciones técnicas y no tenían el registro sanitario rotulado en los empaques o el mismo dispositivo. Este factor no garantiza la efectividad de su uso para identificar la sistematología de los compradores de los mercados.

Además, se menciona que el municipio recepcionó bienes como alcohol, detergente, contenedores, lavamos, termómetros digitales, y los servicios de confección y alquiler de baños portátiles; sin tener el documento de conformidad respectivo, por parte del área usuario. Pese a estas deficiencias, se dispuso la distribución de estos bienes en el centro de abastos de Moshoqueque y en el mercado temporal.

Entregan implementos de bioseguridad en el mercado Moshoqueque. Foto: La República

Por estos hechos, el ciudadano leonardino formuló una denuncia contra el alcalde Wilder Guevara; el subgerente de logística, Diafanor Pérez Vega; el gerente general, Guiller Pérez Cabrera; la encargada de Servicios Públicos, Gloria Reyes Peña; y los que resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública.

Asimismo, el denunciante pide que en caso se comprueben las responsabilidades, se solicite una reparación civil de un millón de soles, monto que deberá ser pagado de forma solidaria.

Precisiones

Según la denuncia derivada por la Fiscalía de la Nación, la Contraloría advierte también que el proveedor no ha cumplido con acreditar que la antigüedad de la fabricación de los bienes adquiridos sea no mayor de 12 meses, de conformidad con los establecido en las especificaciones técnicas del requerimiento.

En cuanto a los mercados temporales, el denunciante menciona que se han instalado tres centros de abastos en los siguientes sectores: loza deportiva del sector de Villa Hermosa, losa deportiva del estadio municipal Carlos Castañeda y el tercero ubicado en la avenida Cahuide, frente al colegio Mater Admirábilis.

“Los mercados en mención no dieron resultados o no se les brindo la atención necesaria por parte del alcalde y los funcionarios responsables”, se lee en la denuncia.

Para sustentar estos hechos, el denunciante presenta también indagaciones respecto a los diferentes proveedores que facilitaron equipos e insumos a la comuna, en cuanto a la implementación de medidas en los centros de abastos.

