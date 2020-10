Federico Rosado

Docente

La renuncia, esta semana, del jefe del comando regional COVID-19 de Arequipa es una demostración de la ausencia reiterada de autoridad. Si la autoridad formal, es decir: gobernador, alcalde, regidores, consejeros, congresistas y todo el que funcionalmente ejerce un cargo, hace lo que le da la gana, qué podemos hacer los gobernados.

Así es: lo mismo. Si el alcalde resulta que es un mediocre, que encima está rodeado de idénticos a él, qué podemos esperar de su gestión. Y, si el supuesto ciudadano observa esta cuestión, ¿qué hará?, lo mismo.

Antes, durante y después del coronavirus es lo verificable en Arequipa. Por eso renuncia el jefe del comando Gustavo Rondón, porque no tenía mando. Y bajo esta situación, es rara la dimisión. Porque lo normal es hacerse el tonto y seguir. Total, todas las autoridades hacen lo mismo.

Por eso, cuando una persona se refiere al alcalde, gobernador, congresista, etc., no hay ni el más mínimo respeto.

De allí que cuando el jefe del comando intentó ejercer su autoridad, lo ningunearon, lo ignoraron. Como hace el vecino con su alcalde, gobernador, congresista, etc. Como se ve que hace el faltoso con un policía. O los transportistas con el inspector municipal. No sólo lo insultan, le pegan. Y no pasa nada.

Tal vez por eso, cualquiera puede ser autoridad en Arequipa.