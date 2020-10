“El desempleo de jóvenes se multiplicó por la pandemia”

Ante la caída de Majes Siguas II, Arequipa prácticamente se queda sin grandes proyectos. ¿Se podría estimar cuál es el impacto económico de este suceso? ¿Cuánto podría caer el PBI regional?

Se trata de un proyecto emblemático que implica obras de infraestructura, de aprovechamiento energético y de irrigación. La inversión de Majes Siguas II para el período de inversión que es de 4 años, bordea los 605 millones de dólares (2,175 millones de soles), esto es igual al 5.3% del producto bruto interno (PBI) de la región, o aproximadamente al 1.25% de crecimiento anual. Adicionalmente, podemos estimar que conforme se vayan logrando los 100 mil puestos de trabajo, el PBI regional crecería progresivamente hasta alcanzar el 3.0% adicional de manera sostenida. Esto sin considerar otras actividades económicas y productivas que se podrían potenciar de contar con los 590MW de potencia instalada por las centrales hidroeléctricas LLuta y LLuclla.

PUEDES VER: Ministerio de Agricultura se juega la última carta para asumir Majes Siguas II

¿Cuánto tiempo demora en el Perú que un proyecto como Majes sea viable?

El proyecto, como un todo, tiene más de 50 años de historia y como Majes-Siguas II tiene ya 10 años de marchas y contramarchas. No se trata de un proyecto que va a “afectar negativamente” la producción agrícola, sino que va a incrementar el área cultivable de la región. Con estas características, debería estar en la decisión ágil de nuestros gobernantes, más aún en situaciones de plena pandemia que nos ha llevado a perder hasta el 50% del empleo total. El período de inversión de Majes Siguas II se planteó inicialmente para cuatro años, y ese debería ser el tiempo que tome hacerlo viable.

Se esperaba que Majes fuera una fuente de empleo. ¿Cómo ve el futuro de la gran masa laboral que está a punto de egresar de las universidades? ¿Cuántos universitarios saldrán este año?

No solo de las universidades. De institutos y otras instituciones educativas que preparan a los jóvenes arequipeños para insertarse con éxito en el mercado laboral. Antes de la pandemia de la COVID-19, el desempleo de jóvenes entre 15 y 29 años era del 16.2%. Este porcentaje se ha multiplicado al menos por dos con los shocks negativos de oferta y de demanda, resultado del confinamiento obligatorio. Manejando algunas cifras, tenemos que, en los últimos cinco años, las tres universidades más importantes de Arequipa, han graduado a 25 mil estudiantes. Asimismo, en los últimos diez años, la población económicamente activa (PEA) de Arequipa se ha incrementado en 112,000 habitantes, esto es más de 11 mil por año. Es evidente que necesitamos fuentes generadoras de empleo formal, y bien remunerado.

¿Cuál sería la alternativa para sacar adelante a Arequipa y al sur, ya que también otros proyectos están paralizados?

La economía nos dice que el medio más importante para salir de situaciones de pobreza, para mejorar condiciones de vida en perspectiva de bien común, es la generación de empleo. La alternativa es la inversión pública y privada y los megaproyectos. Son una fuente importante de generación de empleo.

¿Pero los proyectos están parados en todo el sur?

En Arequipa son ya varios proyectos de infraestructura social y productiva y proyectos mineros que se han detenido. Adicionalmente, en la macro región sur, tenemos trabados el aeropuerto de Chinchero en el Cusco (Inversión estimada en US 600 millones) y el Gasoducto Sur Peruano (GSP) con una inversión inicial de US 1,300 millones (2008) y que se incrementó “inexplicablemente” a US 7,400 millones para el año 2014. El GSP no solo significaba más inversión, sino también la posibilidad de contar con energía barata (gas).

El proyecto Majes-Siguas II debe entenderse como prioritario para la región y la única alternativa que veo, es que Gobierno Regional y Central, se abran al diálogo y resuelvan favorablemente para darle viabilidad.

Arequipa, últimas noticias: