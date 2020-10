El presidente de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE) en La Libertad, Carlos Alva Jara denunció públicamente que habría una contratación irregular de personal por locación de servicios en la Subgerencia de Abastecimientos de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), pues estarían desplazando a servidores permanentes y personal por Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

“Las entidades públicas tienen instrumentos de gestión como el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), el Manual de Organización y Funciones (MOF) y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), que están en la obligación de cumplir, porque los trabajadores de servicios no personales no tienen responsabilidad administrativa en la función, como sí lo tienen los trabajadores permanentes o un trabajador CAS”, señaló Alva.

El gremialista indicó que lo preocupante es que no se está respetando el MOF, que ve los perfiles de cada trabajador, pues esos parámetros no se ven en la convocatoria de personal por locación.

“Además, los locadores hacen funciones específicas y no tienen responsabilidad administrativa. Por ello, ante ese riesgo, la ley prohíbe que ocupen plazas permanentes o de servidores CAS. En el cumplimiento de su trabajo específico, los locadores no pueden usar bienes del Estado como computadoras, escritorios y menos aún cumplir función administrativa. Por ejemplo, quien hace cotizaciones para compras en la MPT no puede ser un locador”, explicó el presidente del CITE.

Son necesarios

Por su parte, el gerente general de la MPT, Favio Velazco y Sánchez aseguró que no hay irregularidad ni proliferación de locadores, si bien dijo desconocer su número en dicha Subgerencia.

“Si bien es cierto no están sujetos a horario ni dependencia directa, pueden llevar a cabo acciones de asistencia administrativa. Durante la pandemia, la anterior gestión de Daniel Marcelo no renovó contrato a más de mil trabajadores, por tema de factor económico, pero ahora se ha contratado locadores de servicios para cumplir con funciones de apoyo y asistencia, naturalmente, los locadores no firman, eso lo hacen los trabajadores contratados o responsables”, precisó Velazco.

El funcionario consideró que más allá del número, se debe ver si se justifica la necesidad de locadores. “Si se justifica, entonces (su contratación) está bien. Lo que necesitamos es sacar adelante la comuna”, acotó.

