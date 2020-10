Arequipa: FDTA quiere arreglar con protestas el lío de Majes Siguas II

Arequipa. El secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), José Luis Chapa, señaló que el frente gremial podría marchar en las calles para que el gobierno central, otorgue las garantías soberanas que respalden el costo de la adenda 13 de Majes Siguas II. El dirigente está en contra de ceder la titularidad del proyecto al Ministerio de Agricultura (Minagri).

Según Chapa, si el proyecto pasa al gobierno central, los pequeños y medianos agricultores de la región no podrán acceder a la compra de terrenos. “Este proyecto se ha luchado en las calles. Volveríamos a salir por un proyecto que beneficie a toda la población, no a unos cuántos”. Añadió que los trabajadores no pueden confiar en el gobierno de Martín Vizcarra.

Chapa no teme una paralización indefinida de Majes Siguas II, pues no cree que la concesionaria Cobra se retire, como ya expuso en una carta dirigida al Gobierno Regional de Arequipa. Para el secretario de la FDTA, se trata de un mecanismo de presión para agilizar la firma del convenio con el Minagri.

El viernes, Chapa y el secretario del gremio de Construcción Civil, Andrés Saya, se reunieron con el gobernador Elmer Cáceres Llica, donde acordaron realizar una audiencia pública por el proyecto agroindustrial.

El evento será en los siguientes días, participarán diferentes representantes gremiales y sería bajo el formato virtual. Chapa refirió que, en la reunión, analizarán diferentes opciones para que los arequipeños puedan acceder a los terrenos del Majes Siguas II. ❖