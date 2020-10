Alcalde y vecinos de Miraflores dicen que aumento del 100% de casos COVID-19 se debe a visitantes de otros distritos

La cantidad de contagios y muertes por el nuevo coronavirus va en descenso en casi todas las regiones, incluida Lima Metropolitana, que a la fecha concentra la mayor cantidad de positivos. No obstante, el Mapa del Calor de EsSalud advierte que zonas como Pachacamac y Miraflores siguen en color rojo, es decir, los casos aumentan de una semana a otra.

Si bien el descenso de contagios ya era evidente a nivel nacional, en Miraflores, por el contrario, alcanzaron subidas de más del 100% desde el mes de septiembre.

PUEDES VER Cuestionan calidad de más de 3 millones de pruebas rápidas para detección de COVID-19

En números, el porcentaje antes señalado representa alrededor de 30 casos nuevos en la última semana. En total, en todo el distrito, donde viven 100.000 personas, según censo del 2017 del INEI, hay 4.100 casos confirmados.

Por ello, para el alcalde Luis Molina, el incremento de contagios no representa un riesgo real para Miraflores y agrega que no se debería a la irresponsabilidad de los vecinos, sino por las visitas de personas de otros distritos.

“Por 29 contagios me han puesto todo rojo. Yo no estoy de acuerdo. (...) Nos perjudica tremendamente. O sea nos crea problemas con los turistas y con los vecinos de otros distritos”, dijo a Cuarto Poder.

PUEDES VER Lambayeque: buscarán detectar casos de coronavirus en el aeropuerto de Chiclayo

Para el burgomaestre, si bien es cierto que Miraflores recibe a gran cantidad de visitantes, se cumplen todas las medidas para evitar contagios. Incluso mencionó que su gestión ha hecho 2.800 pruebas rápidas a los vecinos y el 97% salieron negativas.

No obstante, para Dante Cersso, jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de EsSalud, este aumento se debería a que en efecto no se están respetando las medidas de bioseguridad en la vía pública.

“Lo que hemos visto en los parques es una mayor interacción y no necesariamente teniendo las medidas de bioseguridad del caso. Principalmente el uso adecuado de mascarillas, vemos a ciclistas, gente que sale a correr o caminar y comienzan a bajársela. Eso aumenta la probabilidad de contagio”, sostuvo.

PUEDES VER Mañana se reanudan los vuelos internacionales a 11 ciudades de 7 países

Desde la eliminación de algunas restricciones, cientos de personas han acudido a lugares de gran afluencia en Miraflores. Según el dominical, el distrito recibe a cerca de 400.000 visitantes cada mes.

La gran cantidad de visitantes de otros distritos, especialmente los fines de semana, también es notada por los vecinos, quienes se quejan de que muchos no se protegen.

“Es porque dejan tantos mendigos en la calle. Tendrían que regular eso, las personas que no viven en Miraflores no pueden estar en grupos. Hemos visto a 15 personas que no sabemos qué hacen pidiendo plata”, mencionó una mujer.

PUEDES VER Áncash: inician trabajos de instalación de segunda planta de oxígeno para tratar pacientes COVID

“Creo que es por el malecón. Yo vivo cerca y salí con mi familia un domingo a caminar y había un montón de gente, y estoy segura de que varios no eran vecinos, si no venían a pasear a Miraflores”, dijo una adolescente.

“Me imagino que es porque también hay mucho delivery y también las playas que se llenan de gente y no solo son del distrito. En todos lados hay irresponsables, pero vienen de otra partes, invaden las playas, dejan la suciedad y no usan mascarillas. Pienso que es por eso”, comentó otra vecina.

El alcalde Luis Molina se reafirmó en que en Miraflores no hay una gran alza de la cantidad de casos COVID-19; no obstante, se comprometió a realizar más fiscalización para que se cumplan las medidas.

Coronavirus en Perú, últimas noticias: