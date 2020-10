UNMSM: madre de postulante denuncia que a su hija solo le habilitaron 78 preguntas de examen de admisión

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se encuentra presentando varias denuncias en su contra por el actual examen de admisión 2020-II en modalidad virtual. Una madre rechazó la primera jornada de la prueba porque a su hija no se le habilitó el 100% de las preguntas.

Ella denunció en Exitosa que un grupo de estudiantes solo pudo tener 78 preguntas de las 100, lo cual generó que 22 interrogantes queden sin contestar . “Soy la mamá de una alumna que ha postulado ayer. Ahora estoy muy indignada, señor. He hecho todo lo posible, yo no tengo trabajo, mi negocio está mal. Le he comprado computadora, internet, cámara, todo”, dijo.

La mujer aseguró que en el caso de su hija todo transcurría de manera correcta, aunque con cierto retraso por el corte de luz en San Juan de Lurigancho. No obstante, al final de la prueba, uno de los postulantes se percató de un problema.

“Mi hija de presenta al examen en un cuarto cerrado, ella sola. Todo estaba bien, porque el examen iba a ser a las 8 de la mañana, pero empezó a las 10. Entró, todo bien. Ella me dice que dio todo el examen, todas las preguntas, pero un alumno se dio cuenta que son 100 preguntas y solamente ellos tenían 78 preguntas, todo su grupo”, expresó.

En ese momento, los estudiantes reclamaron al supervisor encargado de la sala, quien ofreció darles una solución. Sin embargo, esta nunca sucedería. “Le reclaman a la persona indicada que solo hay 78 preguntas, y ellos le dicen: ‘Ah ya, sabes qué, han respondido todo. Apaguen esta sala y van a entrar a otra’. Mi hija ha intentado entrar varias veces y nunca le abrieron otra sala para las 22 preguntas que faltaban ”, mencionó.

La situación afectó psicológicamente a la postulante, debido a que con las 78 preguntas alcanzó un puntaje de 900 puntos; sin embargo, para su carrera, los promedios oscilan entre 1.100 a 1.200.

“Mi hija está mal, mi hija ha estudiado todo el día y supuestamente se sabía todo. Está llorando, psicológicamente está mal. Me dice que con las 70 preguntas ha hecho 900 puntos, con las otras 22 quizá hubiera ingresado”, acotó.

Eso no es todo, ya que la familia no cuenta con más recursos para otra oportunidad de rendir el examen. “No tengo plata para que mi hija vuelva a estudiar. Yo tengo que pagar otros 500 soles para que vuelva a postular. Me he comunicado con la OCA desde la 1.30 p. m. hasta las 5.00 p. m. Era el número 20 de reclamos, cuando llegué a número 1, me colgaron y así durante toda la tarde”, precisó.

Por último, expresó su indignación contra la casa de estudios, ya que “no hay una consideración por ello”. Este sábado 3 de octubre, la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), junto a la Coordinadora de postulantes UNMSM 2020-II, convocaron a un plantón por las irregularidades en toda la jornada de admisión.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) anunció que investigará las denuncias de los postulantes a la casa de estudios. Si usted quiere reportar una incidencia inusual en el examen, puede hacerlo aquí: https://enlinea.sunedu.gob.pe/. Debes hacer clic en Denuncias en Línea.

