Denuncian irregularidades en examen de San Marcos

En su primera fecha, el examen de admisión virtual de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) debía salir bien, pero se llenó de denuncias de plagio e incidentes que afectaron el proceso en el que participaron 8.159 postulantes de las áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas y Ciencias Económicas y de la Gestión.

El primer problema ocurrió a las 9 a.m. cuando cientos de estudiantes tuvieron un corte de luz en San Juan de Lurigancho. Por eso, la prueba se inició a las 10 a.m. y terminó a la 1 p.m., luego de que se restaurara el fluido eléctrico. Tras ello, el rector Orestes Cachay salió con sus vicerrectores Elizabeth Canales y Felipe San Martín “garantizando la transparencia” del proceso. No obstante, al poco tiempo empezaron a circular fotos y videos de usuarios que pedían –por las redes sociales– las respuestas de las preguntas.

Por ejemplo, hubo grabaciones de las preguntas y hasta capturas de transmisiones en vivo por plataformas digitales. Esto pese a que el uso de celulares estaba estrictamente prohibido.

Otra grave denuncia fueron los diversos chats que tuvieron los postulantes con la página de la Oficina Central de Admisión de San Marcos en los que se les pedía rendir el examen pese a que no contaban con una cámara web para asegurar que no haya impostores o se realice plagios. El protocolo de la universidad no se habría cumplido.

Por la tarde, luego de la polémica, la UNMSM precisó que algunas “personas inescrupulosas venían difundiendo supuestas capturas de pantalla y videos que no tenían la estructura de sus preguntas”. “La Policía y el Ministerio Público tienen a su cargo la identificación de los actos dolosos. La universidad ha denunciado a los postulantes identificados y se procederá a su anulación y suspensión para futuros exámenes de ingreso, independientemente de las acciones legales”, dijo.

El director de la Oficina Central de Admisión, Omar Álvarez, señaló que el corte de luz afectó al 10% de sus postulantes. Dijo además que quienes tuvieron problemas de conectividad de internet eran responsables de ello.

Esto fue calificado como un saludo a la bandera y poca recepción por la Federación de Estudiantes de San Marcos, la cual pidió que se anule esta y la segunda fecha del proceso que se realizará hoy con 7.226 inscritos de las áreas de Ingeniería, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

