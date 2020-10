Con información de Luis Villanueva (URPI-GLR)

Catalina Mesa, propietaria del local Óptica MG Visión, denunció que robaron su establecimiento en pleno toque de queda. Cámaras de seguridad registraron a tres delincuentes ingresar y llevarse equipos valorizados en más de 60.000 soles.

Según el testimonio de la dueña, los hampones habrían palanqueado la reja de la entrada para irrumpir en el local y llevarse toda la maquinaria. Los criminales tuvieron que romper varios candados y mamparas para llegar al objetivo: una máquina valorizada en S/ 50.000.

“Se han llevado todo a su paso. Mi maquinaria estaba ahí, y han tenido que cortar candados y cables para llevárselo”, dijo Mesa a La República. La dueña manifestó que días anteriores había personas sospechosas que venían a preguntar por un par de lentes.

“Sí, hubo personas sospechosas. Había una señora con un señor que querían lentes. Ellos me dijeron que no tenían receta previa y me empezaron a preguntar por mi máquina. A lo que yo respondo que ‘solo realizo de manera manual’. Pese a ello, estos empezaron a venir seguido”, aseguró.

También, los hampones se robaron todas las monturas valorizadas en aproximadamente 2.000 soles. La mujer mostró videos de las cámaras de seguridad, donde se observa cómo llegaron los delincuentes y su retiro a bordo de un vehículo. Ella también señaló que hubo grandes destrozos dentro del local, lo cual en daños suman un promedio de 8.000 soles.

“Ellos empezaron palanqueando. Más de una hora les habrá demorado. Cuando la gente pasaba por la zona, realizaban otras acciones para que no sospechen, hasta que lograron abrir la reja”, precisó. El asalto a la óptica no es la primera vez que pasa, ya que anteriormente habría ocurrido con arma en mano.

No solo eso, durante esta semana, “es el tercer robo en la zona. No hay serenazgo, no te respetan y roban celulares”. La mujer dio aviso a la Policía Nacional del Perú para que empiecen las investigaciones en el lugar.

