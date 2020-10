Contraloría detecta irregularidades en la compra de 100 balones de oxígeno en Cusco

En Cusco, la Contraloría General de República ha advertido una supuesta sobrevaloración en la contratación y recepción de un centenar de balones de oxígeno que la Dirección Regional de Salud (Diresa) Cusco adquirió el mes pasado para la atención de pacientes con la COVID-19.

De acuerdo al informe 029-2020 emitido por la Contraloría, se giraron dos órdenes de compra. La primera se anuló sin ningún sustento técnico y la segunda se realizó con un cuadro comparativo. Fue en la última en la que se declaró como ganador a la empresa Reimpacto S.R.L., de la ciudad de Quillabamba en la provincia de La Convención. El órgano de control detalla que la empresa ganadora también se dedica a la venta de productos de ferretería en menor cuantía. Además, presentó su cotización fuera del plazo establecido.

Otra presunta irregularidad detectada es que se eligió a la empresa que ofertó un costo mayor por cada balón, en este caso Reimpacto S.R.L., por un valor total de 280.000 soles. Otra entidad lanzó una oferta por S/ 250.000. Desde la Diresa Cusco informaron que la elección obedeció a que la empresa ganadora iba a entregar los equipos en menos tiempo. Sin embargo, en el pedido de compra no se consignó el plazo de entrega.

Balones no funcionan

Por su parte, el titular de la Diresa Cusco, Juan Spelucin, manifestó que no se hizo la recepción de dichos balones debido a que presentaban fallas en las válvulas y sin dar mayores detalles refirió que se tomarán las acciones respectivas. “Tomaremos las medidas de control en relación a las personas que intervinieron en la compra. Los equipos no cumplen con las condiciones y por lo tanto no fueron recepcionados. Se está comunicando a la empresa respectiva”, manifestó.

No obstante, la Contraloría señala en su informe que los días 3 y 4 de setiembre ingresaron las 100 unidades al local de la Diresa, con una orden de compra que no tenía ni sello ni firma y tampoco accedieron a la orden de remisión. “Que haya llegado a la institución no significa que se recepcionaron, menos si no cumplen con las condiciones”, agregó el funcionario.

Hay que precisar que los primeros días de setiembre, el Consejo Regional Cusco conformó una comisión para investigar los cuestionamientos de la compra de los tanques de oxígeno, así como la de un presunto direccionamiento.

