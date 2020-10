La institución policial se ve envuelta en una grave acusación de corrupción. Ayer al mediodía, al interior de la comisaría de Zamácola, en Cerro Colorado, fue detenido el teniente PNP Juan Castro Cuba, denunciado de haber pedido 2 mil soles al dueño de un gimnasio que seguía atendiendo al público.

El dinero, según el testimonio de Antonio C. A. dueño del gimnasio GM GYM, era para evitar ponerle una multa y no avisar a la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado de la presunta atención que brindaba, pese a que dicha actividad no está permitida en la fase 4 en la que se encuentra Arequipa.

Antonio narró a la fiscal que el 17 de setiembre, un grupo de policías ingresaron a su gimnasio cuando se encontraba instalando una máquina recién adquirida. Dijo que estaba junto a otras personas y todos fueron llevados a la Comisaría de Zamácola, donde el oficial le solicitó 2 mil soles.

Sin embargo, como el ciudadano no tenía el dinero, aseguró que le rebajó a mil soles para no registrar su nombre, ni comunicar a la municipalidad para que clausure el local y lo sancione al incumplir las restricciones por el estado de emergencia debido al COVID-19.

Antonio retornó a la comisaría con 500 soles que entregó al imputado y se comprometió a pagar el resto. Enseguida, el Teniente procedió a llenar el acta de intervención, pero omitió el nombre del dueño del gimnasio y de su cuñada que fue intervenida en su salón de belleza.

Con estos actos, la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Marita Cueva, pidió 7 días de detención preliminar que fueron aceptados por el juzgado. Entre las diligencias que se hará en este lapso está una pericia fonética para homologar la voz de los audios con la del imputado, la identificación del personal policial que participó en la intervención, recabar declaraciones y documentación.

Un grupo de agentes de la DIVIAC y la Fiscalía Anticorrupción detuvo al oficial. Esto se llevó a cabo en las instalaciones de la comisaría de Zamácola, donde era jefe de administración.