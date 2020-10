Áncash: archivan investigación contra exalcalde de Nuevo Chimbote por presunta corrupción

Noticias de Áncash | El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delito de Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia del Santa, archivó de oficio la investigación contra el exalcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Rolando Fernández Bazán, por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir.

A través de la red social de Facebook, la Corte de Justicia informó que el juzgado resolvió que no existen elementos de convicción contra el exburgomaestre Fernández Bazán por el delito que le imputaba el Ministerio Público.

“(...) Aún en el hipotético caso de que si cumpliría pasaríamos a verificar el nexo causal, en el marco de la imputación objetiva, esto es la pertenencia objetiva del hecho imputado a lo descrito en el tipo penal, respecto al acusado Valentín Rolando Fernández Bazán, es que el solo hecho de ser alcalde es inocua y no quebranta el rol como ciudadano, en suma, no existiendo nexo causal no hay delito”, resolvió el juez Jhon Pillaca Valdez, según el comunicado.

Líneas seguidas, el magistrado cuestionó también los procedimientos que habría empleado la exautoridad edil y otros investigados para la comisión de actos delictivos.

“Respecto a la actividad de direccionar procesos de selección para obtener ganancias ilícitas y los procedimientos estratégicos practicados de manera concertada y coordenada por los integrantes de la organización criminal, con la finalidad de facilitar la consumación delictiva, no se tiene o no se cuenta con datos objetivos que hagan advertir o se pretenda actuar en juicio, elementos que exige el tipo penal, por lo cual es evidente o palmario para estimar un sobreseimiento en este extremo, por atipicidad relativa”, menciona.

La disposición de archivo alcanza también a los investigados Valentín Salomón Fernández Neyra, Nury Soledad Bazán de Fernández, Nury Elizabeth Fernández Bazán, Luz Marina Graciela Fernandez Bazán, y a los empresarios Frank Taylor Jiménez Esquivel y Luis Federico Vásquez Wong.

Por otro lado, el juzgado declaró infundada la solicitud de sobreseimiento de los abogados de los padres del exalcalde, sus hermanas y de otros imputados, en el extremo del delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia.

De esta manera, Valentín Fernández Neyra, Nury Bazán de Fernández, sus hijas Nury y Luz Marina Fernández Bazán y Frank Taylor Jiménez Esquivel seguirán siendo investigados por el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia.

Empero, el magistrado dispuso archivar de oficio la investigación contra el empresario Vásquez Wong, por el delito de lavado de activos.

Cabe precisar que la continuación de la audiencia de control de acusación se realizará el miércoles 7 de octubre a las tres de la tarde.

