Examen de admisión UNMSM: postulantes denuncian irregularidades durante prueba virtual

Este 2 de octubre se llevó a cabo la primera fecha del examen de admisión 2020-II de la Universidad Nacional Nacional Mayor de San Marcos, la primera prueba tomada de forma virtual en toda la historia de esta casa de estudios. Lo que debía ser una jornada con todas las garantías que ofrecieron las autoridades universitarias en las semanas previas, se convirtió en un suma de irregularidades, según denunciaron postulantes a través de diferentes plataformas, por lo que ahora piden su anulación y su reprogramación para que se tome de manera presencial.

Ángel Terrones, presidente de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), aseguró que pocos minutos después de iniciada la prueba - que se retrasó una hora por un corte de luz en San Juan de Lurigancho - les empezaron a llegar pantallazos y videos que demostraban la nula transparencia del examen.

PUEDES VER UNMSM: este 2 de octubre se realiza examen de admisión virtual

Una de las pruebas son las fotografías y grabaciones de las pantallas con las preguntas , que se supone estarían prohibidas y que el sistema empleado por la universidad sería capaz de detectar para que no se realicen.

Por otro lado, se difundieron conversaciones en las que la Oficina Central de Admisión (OCA) autorizaba a los postulantes a rendir la prueba pese a que no tenían conexión de cámara, precisamente uno de los requisitos para evitar plagios.

Además, usuarios en redes sociales evidenciaron que el examen se pasó en vivo durante la transmisión de juegos virtuales y en los comentarios se filtraban las supuestas claves de las preguntas.

PUEDES VER Resultados San Marcos 2020: cómo y dónde ver la lista de ingresantes del examen virtual

Asimismo, Ismelda Balta, secretaria de prensa de la FUSM, aseguró que algunos postulantes inscritos para el examen virtual no pudieron acceder a la plataforma; no obstante, quienes no iban a dar la prueba sí lograron entrar.

Los representantes de la FUSM recuerdan que advirtieron sobre este tipo de peligros pese a que la OCA aseguraba que todo estaría bajo control. La federación señala que junto a la Coordinadora de Postulantes cursó oficios al rectorado para reunirse en una mesa de diálogo en la que explicarían las razones para rechazar la prueba virtual y darían propuestas para que se realice de manera presencial; no obstante, fueron rechazados.

Debido a que las irregularidades advertidas se materializaron, la FUSM y la Coordinadora de Postulantes realizarán una marcha para el día de mañana sábado 3 de octubre en la puerta N° 3 de San Marcos a las 3.00 p. m., luego de la segunda prueba.

PUEDES VER Defensoría pide asegurar acceso a examen de admisión a todos los postulantes a la UNMSM

En tanto, desde la universidad aseguraron a La República que han tomado conocimiento de las presuntas irregularidades y se manifestarán a través de un comunicado.